Самые креативные офисы Минска. Известная IT-компания, где работают только девушки: нитки на потолке и ремонт за $950

— Наш «Битрикс24» создан для того, чтобы делать бизнес лучше. Руководителям эта программа помогает выстроить бизнес-процессы, всегда оставаться на связи со своими сотрудниками, вести задачи и проекты и понимать в режиме реального времени, над чем и с какой эффективностью работают специалисты. Сотрудники же с помощью «Битрикс24» выстраивают планы и приоритеты в работе, коммуницируют с коллегами, партнерами и клиентами из одной программы и четко понимают, где приложить усилия для своего максимального результата. В любом случае, вся компания работает на общие цели. Любому руководителю важно знать, насколько активно и качественно команда к этой цели идет. Продукт создан для помощи в этом. Плюс благодаря ему сотрудники могут работать из любой точки мира, где есть возможность подключиться к интернету, — объяснила Полина Ганкович.

Всего в небольшом офисе компании работает четыре девушки. Перед дизайнерами стояла задача создать комфортное помещение, где бы хотелось трудиться и творить. Создание разнообразия в рабочем пространстве — основной стимул к продуктивной работе. Гости у компании — явление не частое, поэтому пространство больше подстраивалось под нужды сотрудников. Но при этом следовало учитывать впечатление, которое производит офис на партнеров, выбирающих «1С-Битрикс» в качестве основного вендора.