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Самые креативные офисы Минска. Известная IT-компания, где работают только девушки: нитки на потолке и ремонт за $950
05.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Если вы офисный работник, то наверняка слышали или даже пользуетесь такой программой, как «Битрикс24», а ваш сайт с высокой вероятностью создан на платформе «1С-Битрикс: Управление сайтом». Головной офис компании «1С-Битрикс» расположен в Калининграде, а в Минске есть небольшое, но очень активное представительство, офис которого возглавляет Полина Ганкович. Оформлением рабочего пространства «1С-Битрикс» занялись креативные дизайнеры Антон Гарустович и Анна Губанова из компании «Аверса-групп».
День в офисе «1С-Битрикс» начинается с улыбки в прямом смысле слова: сразу на входе в офис установлен планшет с программой Bitrix24.Time, которому нужно улыбнуться, чтобы он распознал сотрудника и зафиксировал время начала рабочего дня. После такого ритуала продолжать день в грустном настроении не захочется точно!
— Наш «Битрикс24» создан для того, чтобы делать бизнес лучше. Руководителям эта программа помогает выстроить бизнес-процессы, всегда оставаться на связи со своими сотрудниками, вести задачи и проекты и понимать в режиме реального времени, над чем и с какой эффективностью работают специалисты. Сотрудники же с помощью «Битрикс24» выстраивают планы и приоритеты в работе, коммуницируют с коллегами, партнерами и клиентами из одной программы и четко понимают, где приложить усилия для своего максимального результата. В любом случае, вся компания работает на общие цели. Любому руководителю важно знать, насколько активно и качественно команда к этой цели идет. Продукт создан для помощи в этом. Плюс благодаря ему сотрудники могут работать из любой точки мира, где есть возможность подключиться к интернету, — объяснила Полина Ганкович.
Всего в небольшом офисе компании работает четыре девушки. Перед дизайнерами стояла задача создать комфортное помещение, где бы хотелось трудиться и творить. Создание разнообразия в рабочем пространстве — основной стимул к продуктивной работе. Гости у компании — явление не частое, поэтому пространство больше подстраивалось под нужды сотрудников. Но при этом следовало учитывать впечатление, которое производит офис на партнеров, выбирающих «1С-Битрикс» в качестве основного вендора.
— Когда мы поинтересовались у Полины, с чем у нее ассоциируется «1С-Битрикс», она ответила: с нейронными связями, которые переплетены между жизненно важными органами и артериями и создают работу полноценного здорового организма. Вам ведь не надо задумываться, чтобы сделать шаг. И мы создаем продукты, которые формируют здоровый бизнес, помогающий работать на автопилоте.
Мы решили опереться на этот образ в создании будущего декора. Плюс в том, что, поскольку решение возникло спонтанно и бюджет не был предусмотрен, мы нашли самое оригинальное и при этом недорогое решение для офиса. Уверен, таким приемом в оформлении еще не пользовался НИКТО, — объяснил Антон Гарустович.
Внутренняя отделка — молочные и оранжевые стены, ковровое покрытие и потолок — остались нетронутыми. Благодаря нейтральному белому цвету мебели было много вариантов, как ее обыграть. Кстати, вся мебель, за исключением кресел, от белорусских производителей.
Вообще офис компании представляет собой небольшой кабинет. Половина помещения отдана под рабочую зону, одна из частей — под кухонную зону, противоположная — под переговорную комнату, которая выделена стеклянными перегородками. Стекло было решено задекорировать матовым узором в виде растущей травы осоки. Эко-тема сейчас в тренде. Она продолжена на подоконниках с цветами и в аксессуарах с тропическим принтом. Далее «зеленая» тематика продолжается видом из окна, которое выходит на парк Победы. Дизайнеры намеренно не стали экранировать оконные проемы, т.к. была учтена ориентация света и инсоляция. Прямого солнца с этой стороны нет. С учетом этого были подобраны растения и, кроме того, максимально оставлен открытым вид на парк. Ведь иметь вид из офиса на парк и закрыть его шторами — также не справедливо, как быть красивой и этим преимуществом не пользоваться.
При входе в офис сразу бросается в глаза центральная стена, которая украшена светящимся логотипом «Битрикс24», от которого и «движутся» по стене и потолку те самые «нейронные сети», выполненные с помощью нитей. По сути, эта инсталляция является ключевым моментом в интерьере офиса, одновременно соответствуя цветовой гамме брэнд-бука и общей идеологии компании (нейронные связи — слаженное объединение усилий для общей цели). Выглядит эта композиция весьма необычно. Вообще, выбирая цветовую гамму, дизайнеры придерживались брэнд-бука: в основу лег голубой цвет и его градации. С голубым логотипом и нитями-нейронами сочетаются рабочие стулья девушек и детали меблировки. Такого же цвета и вазоны для живых цветов, сделанные из натурального дерева.
За созданный декор компания заплатила $950. В эту сумму вошли буквально все детали, аксессуары и работы по благоустройству офиса. Вложить менее $1000 долларов для заботы о своих сотрудниках — абсолютно реальная задача, если рациональность руководителя сочетается с креативностью и профессионализмом дизайнеров.
Фото: Павел Садовский
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Самые креативные офисы Минска. Известная IT-компания, где работают только девушки: нитки на потолке и ремонт за $950
Мы так рады, что в Минске появляется все больше компаний, которым небезразличен внешний вид их офиса! О своем рабочем пространстве изъявила желание рассказать еще...
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