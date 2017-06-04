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Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История №1. «Однушка» в Чижовке за $45 тыс.: две утепленные лоджии, шикарный вид с 10-го этажа и хороший ремонт

05.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История №1. «Однушка» в Чижовке за тыс.: две утепленные лоджии, шикарный вид с 10-го этажа и хороший ремонт

«У многих предвзятое отношение к Чижовке, но это, наверное, пошло еще из 90-х. «Чижовка-Арена», Минский зоопарк, парк им. 900-летия Минска, набережная Чижовского водохранилища — все это в шаговой доступности. В каком еще районе вы найдете такую инфраструктуру? Не говоря уже о многочисленных детских садах и школах в каждом дворе.

Теперь о квартире: она находиться в 12-этажном кирпичном доме на 10 этаже. Вид из окна потрясающий, внизу домики частного сектора как игрушечные! Даже петухи по утрам поют. Когда-то именно этот вид с 10-го этажа и определил мой выбор при покупке квартиры.  Плюсы кирпичных домов всем конечно же известны: самое главное — это тепло, не слышно соседей (главный бич «панелек»!) и, конечно же, экологичность.

Но самым главным достоинством моей квартиры являются две большие лоджии. Они утеплены и увеличивают полезную площадь квартиры (мой молодой человек самолично занимался утеплением). На кухне я поставила туда холодильник, а в жилой комнате получилась зона отдыха, где можно наслаждаться утренним кофе и выращивать комнатные растения.

На полу ковровое покрытие с большим ворсом и линолеум (на кухне и в прихожей), новая сантехника и плитка в санузле. Получилась такая необычная «однушка». Площадь квартиры 41,4 кв.м. Цена — $45 тыс., но она того стоит. Квартира продается через АН «Твоя столица».

Мне, конечно, как-то немного жаль расставаться с этой квартирой, но причина продажи очень проста — хочется дополнительную комнату с кроватью, поэтому взамен буду искать «двушку» в аналогичном кирпичном доме. Хочу сделать в ней ремонт в стиле лофт со стенами с кирпичной кладкой.

Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История №1. «Однушка» в Чижовке за тыс.: две утепленные лоджии, шикарный вид с 10-го этажа и хороший ремонт
Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История №1. «Однушка» в Чижовке за тыс.: две утепленные лоджии, шикарный вид с 10-го этажа и хороший ремонт
Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История №1. «Однушка» в Чижовке за тыс.: две утепленные лоджии, шикарный вид с 10-го этажа и хороший ремонт
Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История №1. «Однушка» в Чижовке за тыс.: две утепленные лоджии, шикарный вид с 10-го этажа и хороший ремонт
Конкурс на лучшую историю о продаже недвижимости. История №1. «Однушка» в Чижовке за тыс.: две утепленные лоджии, шикарный вид с 10-го этажа и хороший ремонт

Напомним, что принять участие вконкурсеможет любой человек старше 18 лет, проживающий на территории Беларуси и который сейчас продает недвижимость. По условиям конкурса история должна быть интересной и полезной для наших читателей! Победитель получит кровать от мебельного торгового центра «Трюм».

С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

Фото: личный архив продавца

 
Теги: Минск
 
 
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Итак, прошла неделя с момента объявления конкурса на лучший рассказ о продаваемой недвижимости. Наш первый участник — Ирина Ермак, которая продает однокомнатную...

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