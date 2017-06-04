После двух с половиной месяцев ареста из СИЗО КГБ выпустили под подписку о невыезде очередного фигуранта дела «Белого легиона» художника-дизайнера Андрея Белявского. Обвинения с него не сняты, но в изоляторе с ним обращались хорошо, рассказал сам Белявский после освобождения в интервью «Радыё Свабода» .



Фото с сайта svaboda.org

По словам Белявского, его предупредили об освобождении заранее. Комментируя сообщения о пытках других обвиняемых, он заявил, что с таким не сталкивался:

— Не, мяне не катавалі, абыходзіліся цалкам нармальна. Умовы звычайныя, як і ў дачыненні астатніх зняволеных. Прынамсі нейкай перадузятасці не было, мала за тое, ставіліся нават з павагай.

С Белявского взяли подписку о невыезде и о неразглашении. Как и большинство фигурантов дела «Белого легиона», его по-прежнему обвиняют в подготовке массовых беспорядков и формировании незаконной вооруженной группы.

По данным «Радыё Свабода», Андрей Белявский родился в 1982 году в Минске. Окончил школу с художественно-архитектурным уклоном, потом — художественное училище имени Глебова по специальности «дизайнер». С 2002-го по 2007 год учился в Белорусской государственной академии искусств по специальности «объемный дизайн». Работает как художник-дизайнер компьютерной графики.

На протяжении последних недель фигурантов дела «Белого легиона» освобождают из-под ареста. Последним вышел на свободу соратник Николая Статкевича, Сергей Кунцевич. Сегодня в СИЗО остаются 15 обвиняемых. Недавно им продлили срок следствия на 2−4 месяца.