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Миссия МВФ начала работу в Беларуси
05.06.2017 11:56 — Новости Экономики | БДГ
Миссия Международного валютного фонда 5 июня начинает работу в Беларуси, которая продлится по 12 июня.
Эксперты МВФ обсудят с белорусскими властями макроэкономическую ситуацию в стране и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается осенью, передает
Экономисты фонда планируют встретиться с представителями Нацбанка, чтобы обсудить монетарную политику. Также в программе встречи с представителями Минфина и Минэкономики по ситуации в госсекторе, переговоры с представителями МинЖКХ, МАРТ и крупнейших банков.
В ходе миссии МВФ белорусские власти будут обсуждать содержание новой кредитной программы с фондом, поскольку «кредит МВФ — выгодное заимствование для Беларуси с учетом низкой процентной ставки и довольно длительного срока предоставляемых ресурсов», считает председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.
По его мнению, кредит МВФ также сигнализирует другим кредиторам и инвесторам, что серьезных экономических рисков в стране нет и «с ней можно иметь дело».
Вместе с тем белорусские экономисты полагают, что новую кредитную программу с МВФ не подпишут в ближайшее время, поскольку реформирование госсектора, на котором настаивает фонд, так и не началось. Так, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук отметил, что после заключения нефтегазовых договоренностей с Россией белорусским «официальным лицам начинает казаться, что необходимости в глубоких экономических реформах нет».
По его мнению, готовность Беларуси принимать условия МВФ возрастет к концу года, когда нужно будет искать деньги на погашение 2,8 млрд долларов госдолга в 2018 году. «Когда у государства не будет альтернативных источников финансирования, станет возрастать готовность принимать условия валютного фонда», — сказал он.
Напомним, что целью
19-21 апреля делегация Беларуси
Также сообщается, что условия программы Беларуси с Международным валютным фондом
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Миссия Международного валютного фонда 5 июня начинает работу в Беларуси, которая продлится по 12 июня.
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