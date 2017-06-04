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Миссия МВФ начала работу в Беларуси

05.06.2017 11:56 — Новости Экономики | БДГ  
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Миссия Международного валютного фонда 5 июня начинает работу в Беларуси, которая продлится по 12 июня.

Эксперты МВФ обсудят с белорусскими властями макроэкономическую ситуацию в стране и проведут подготовительную работу в преддверии ежегодной миссии МВФ по статье IV, которая ожидается осенью, передает БелаПАН

Экономисты фонда планируют встретиться с представителями Нацбанка, чтобы обсудить монетарную политику. Также в программе встречи с представителями Минфина и Минэкономики по ситуации в госсекторе, переговоры с представителями МинЖКХ, МАРТ и крупнейших банков. 

В ходе миссии МВФ белорусские власти будут обсуждать содержание новой кредитной программы с фондом, поскольку «кредит МВФ — выгодное заимствование для Беларуси с учетом низкой процентной ставки и довольно длительного срока предоставляемых ресурсов», считает председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась

По его мнению, кредит МВФ также сигнализирует другим кредиторам и инвесторам, что серьезных экономических рисков в стране нет и «с ней можно иметь дело». 

Вместе с тем белорусские экономисты полагают, что новую кредитную программу с МВФ не подпишут в ближайшее время, поскольку реформирование госсектора, на котором настаивает фонд, так и не началось. Так, научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук отметил, что после заключения нефтегазовых договоренностей с Россией белорусским «официальным лицам начинает казаться, что необходимости в глубоких экономических реформах нет». 

По его мнению, готовность Беларуси принимать условия МВФ возрастет к концу года, когда нужно будет искать деньги на погашение 2,8 млрд долларов госдолга в 2018 году. «Когда у государства не будет альтернативных источников финансирования, станет возрастать готовность принимать условия валютного фонда», — сказал он.

Напомним, что целью переговоров с МВФ, которые длятся уже с весны 2015 года, является выделение кредита на 3,5 млрд долларов. Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб называет две причины, по которым МВФ не выделяет кредит Беларуси: «МВФ может дать кредит только под согласованную программу реформ. А во-вторых, МВФ хочет, чтобы эта программа была подписана президентом – нужны гарантии необратимости реформ. Пока Беларусь не эти условия не пошла, потому до сих пор Беларусь и не увидела кредит МВФ».

19-21 апреля делегация Беларуси приняла участие в весенней сессии Советов управляющих МВФ и группы Всемирного банка в Вашингтоне.

Также сообщается, что условия программы Беларуси с Международным валютным фондом предусматривают приватизацию десяти предприятий. Пока перечень таких предприятий не согласован на государственном уровне.

 
 
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Миссия Международного валютного фонда 5 июня начинает работу в Беларуси, которая продлится по 12 июня.

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