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Пенсии и пособия опустошили госкарман: откуда в ФСЗН образовалась приличная дыра
05.06.2017 12:04 — Новости Экономики | Tut.by
В начале года в Фонде соцзащиты Беларуси, из которого выплачиваются пенсии, стипендии и пособия, образовалась приличная дыра — более 150 млн долларов. По
Несбалансированность Фонда социальной защиты населения обусловлена уменьшением поступлений на фоне роста расходов фонда, отмечает в комментарии TUT.BY аналитик Исследовательской группы
Интересно, что фонд заработной платы белорусских работников по юридическим лицам всех форм собственности со средней численностью работающих, превышающей 16 человек, в январе-апреле, напротив, увеличился на 457 млн рублей (или на 5,7%), обращает внимание эксперт.
«Разнонаправленная динамика поступлений в Фонд социальной защиты населения и фонда заработной платы работников может быть обусловлена расширением льгот по уплате обязательных страховых взносов и повышением зарплат высокооплачиваемых специалистов, у которых зарплата превышает среднюю зарплату по стране более чем в 5 раз. Напомню, сейчас в качестве максимального порога зарплаты для начисления обязательных страховых взносов установлена пятикратная величина средней зарплаты по стране», — отметил Александр Муха.
Кроме того, не исключено, что фонд зарплаты работников малых предприятий негосударственной формы собственности в анализируемом периоде сократился, пояснил он.
Наконец, определенное негативное влияние на динамику поступлений в ФСЗН оказало уменьшение количества индивидуальных предпринимателей — с 253,378 тысячи человек на 1 марта 2016 г. до 247,419 тыс. человек на 1 марта текущего года. Индивидуальные предприниматели уплачивают обязательные страховые взносы в размере 35% от минимальной зарплаты до 1 марта года, следующего за отчетным.
Рост расходов ФСЗН аналитик связывает с увеличением трансфертов населению (пенсий, пособий, стипендий и др.). В частности, в номинальном выражении средний размер назначенных пенсий в январе-апреле 2017 г. увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 г. на 5,7% до 297,5 рубля.
Беларуси неспроста в прошлом году пришлось пойти на
В результате в апреле на 1000 занятых работников приходилось 600 пенсионеров против 589 пенсионеров год назад.
Рост численности пенсионеров в Беларуси обусловлен увеличением ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности жизни на пенсии, отмечает Александр Муха. По данным Белстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2016 г. повысилась до 74,1 года против 73,9 года в 2015 г. и 70,4 года в 2010 г. При этом ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (79 лет в 2016 г.) более чем на 10 лет превышает аналогичный показатель у мужчин (68,9 года).
Он обратил внимание на то, что в общей продолжительности жизни учитываются и те, кто умирает в детском, юношеском и трудоспособном возрасте. «А вот в показателе продолжительности жизни на пенсии учитываются только лица, достигшие пенсионного возраста. К слову, в Украине люди, которые выходят на пенсию в 60 лет, живут в среднем на пенсии 18 лет. Так что актуальным представляется расчет на регулярной основе показателей продолжительности жизни на пенсии в Беларуси, включая показатели отдельно для мужчин и женщин, что позволит более взвешенно подходить к вопросу повышения пенсионного возраста в стране», — считает Александр Муха.
Наличие проблемы с бюджетом ФСЗН подтверждают и международные эксперты. МВФ, в частности, настоятельно рекомендует белорусским властям продолжить пенсионные реформы, чтобы устранить пенсионный разрыв после 2022 года. Среди мер, предлагаемых экспертами, — постепенное
Александр Муха отметил, что текущий размер дефицита ФСЗН пока выглядит умеренным и может быть покрыт за счет профицита бюджета сектора государственного управления (+2,191 млрд рублей в январе-апреле 2017 г. за исключением бюджета Фонда соцзащиты). С учетом начавшегося с 1 января 2017 г. цикла повышения пенсионного возраста в Беларуси эксперт ожидает определенного уменьшения дефицита ФСЗН.
«Однако в перспективе возможно дальнейшее повышение пенсионного возраста отдельно для женщин в условиях значительных выплат по внешнему и внутреннему государственному долгу, которые будут ограничивать возможности республиканского бюджета в части покрытия дефицита Фонда социальной защиты населения», — резюмировал аналитик.
В Беларуси выбрали мягкий вариант увеличения пенсионного до 58 лет для женщин и 63 — для мужчин, хотя предлагалось также 60/65 и 60/63. Но выбрали самый, как
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В начале года в Фонде соцзащиты Беларуси, из которого выплачиваются пенсии, стипендии и пособия, образовалась приличная дыра - более 150 млн долларов.
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