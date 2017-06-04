Пенсии и пособия опустошили госкарман: откуда в ФСЗН образовалась приличная дыра

В начале года в Фонде соцзащиты Беларуси, из которого выплачиваются пенсии, стипендии и пособия, образовалась приличная дыра — более 150 млн долларов. По данным Министерства финансов , поступления в ФСЗН в январе-апреле составили 3,749 млрд рублей, а расходы фонда сложились в размере 4,050 млрд, то есть дефицит составил минус 301,1 млн рублей.

Несбалансированность Фонда социальной защиты населения обусловлена уменьшением поступлений на фоне роста расходов фонда, отмечает в комментарии TUT.BY аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. Поступления в Фонд социальной защиты населения в январе-апреле сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 62,1 млн рублей (или на 1,6%).

Интересно, что фонд заработной платы белорусских работников по юридическим лицам всех форм собственности со средней численностью работающих, превышающей 16 человек, в январе-апреле, напротив, увеличился на 457 млн рублей (или на 5,7%), обращает внимание эксперт.

«Разнонаправленная динамика поступлений в Фонд социальной защиты населения и фонда заработной платы работников может быть обусловлена расширением льгот по уплате обязательных страховых взносов и повышением зарплат высокооплачиваемых специалистов, у которых зарплата превышает среднюю зарплату по стране более чем в 5 раз. Напомню, сейчас в качестве максимального порога зарплаты для начисления обязательных страховых взносов установлена пятикратная величина средней зарплаты по стране», — отметил Александр Муха.

Кроме того, не исключено, что фонд зарплаты работников малых предприятий негосударственной формы собственности в анализируемом периоде сократился, пояснил он.

Наконец, определенное негативное влияние на динамику поступлений в ФСЗН оказало уменьшение количества индивидуальных предпринимателей — с 253,378 тысячи человек на 1 марта 2016 г. до 247,419 тыс. человек на 1 марта текущего года. Индивидуальные предприниматели уплачивают обязательные страховые взносы в размере 35% от минимальной зарплаты до 1 марта года, следующего за отчетным.

Рост расходов ФСЗН аналитик связывает с увеличением трансфертов населению (пенсий, пособий, стипендий и др.). В частности, в номинальном выражении средний размер назначенных пенсий в январе-апреле 2017 г. увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 г. на 5,7% до 297,5 рубля.

Беларуси неспроста в прошлом году пришлось пойти на увеличение пенсионного возраста — дефицит фонда вынуждал или решаться на такую непопулярную меру, или замораживать, а то и снижать размеры выплат. Численность пенсионеров в апреле возросла по сравнению с апрелем прошлого года на 19,9 тысячи человек до 2,619 миллиона. При этом численность занятого населения в апреле 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, напротив, сократилась на 48,6 тысячи человек до 4,367 миллиона.

В результате в апреле на 1000 занятых работников приходилось 600 пенсионеров против 589 пенсионеров год назад.

Рост численности пенсионеров в Беларуси обусловлен увеличением ожидаемой продолжительности жизни при рождении и ожидаемой продолжительности жизни на пенсии, отмечает Александр Муха. По данным Белстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2016 г. повысилась до 74,1 года против 73,9 года в 2015 г. и 70,4 года в 2010 г. При этом ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин (79 лет в 2016 г.) более чем на 10 лет превышает аналогичный показатель у мужчин (68,9 года).

Он обратил внимание на то, что в общей продолжительности жизни учитываются и те, кто умирает в детском, юношеском и трудоспособном возрасте. «А вот в показателе продолжительности жизни на пенсии учитываются только лица, достигшие пенсионного возраста. К слову, в Украине люди, которые выходят на пенсию в 60 лет, живут в среднем на пенсии 18 лет. Так что актуальным представляется расчет на регулярной основе показателей продолжительности жизни на пенсии в Беларуси, включая показатели отдельно для мужчин и женщин, что позволит более взвешенно подходить к вопросу повышения пенсионного возраста в стране», — считает Александр Муха.

Наличие проблемы с бюджетом ФСЗН подтверждают и международные эксперты. МВФ, в частности, настоятельно рекомендует белорусским властям продолжить пенсионные реформы, чтобы устранить пенсионный разрыв после 2022 года. Среди мер, предлагаемых экспертами, — постепенное повышение порога выхода на заслуженный отдых до 65 лет и для мужчин, и для женщин.

Александр Муха отметил, что текущий размер дефицита ФСЗН пока выглядит умеренным и может быть покрыт за счет профицита бюджета сектора государственного управления (+2,191 млрд рублей в январе-апреле 2017 г. за исключением бюджета Фонда соцзащиты). С учетом начавшегося с 1 января 2017 г. цикла повышения пенсионного возраста в Беларуси эксперт ожидает определенного уменьшения дефицита ФСЗН.

«Однако в перспективе возможно дальнейшее повышение пенсионного возраста отдельно для женщин в условиях значительных выплат по внешнему и внутреннему государственному долгу, которые будут ограничивать возможности республиканского бюджета в части покрытия дефицита Фонда социальной защиты населения», — резюмировал аналитик.

В Беларуси выбрали мягкий вариант увеличения пенсионного до 58 лет для женщин и 63 — для мужчин, хотя предлагалось также 60/65 и 60/63. Но выбрали самый, как говорят эксперты, «политически приемлемый». МВФ прогнозирует, что начиная с 2023 года бюджет пенсионной системы будет ежегодно снижаться приблизительно на 0,15% ВВП. Напомним, сейчас на выплату пенсий Беларусь тратит примерно 10% от ВВП. При этом именно из-за низкого пенсионного порога наша страна оказалась в лидерах по количеству пенсионеров, хотя если смотреть на возраст, мы далеко не самая «старая» страна Европы.