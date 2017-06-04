Число сделок по слиянию и поглощению компаний выросло в Беларуси

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Инвестиционная компания "Юнитер" отмечает рост сделок по слиянию и поглощению компаний (сфера M&A) в Беларуси в 2016 году.

В отчете, опубликованном компанией, указывается, что, несмотря на рост числа таких сделок и их суммы, все слияния и поглощения носили локальный характер, то есть совершались внутри страны.

"Инвестиционная активность в Беларуси в сфере проведения сделок M&A пока остается не очень высокой, хотя по сравнению с 2015 годом отмечается рост количества сделок (с 15 до 21 сделки), выросли также и объемы совершаемых сделок", — говорится в документе.

Так, в 2016 году в Беларуси зафиксирована 21 сделка в сфере M&A на общую сумму 221 миллион долларов, что в финансовом выражении вдвое больше, чем за 2015 год. Наибольшей активностью в сфере M&A в 2016 году в Беларуси отметились такие направления, как недвижимость, телекоммуникации, IT-сектор, производство и продукты питания. На эти секторы пришлось более 55% от общего количества сделок, и это отвечает основным трендам в регионе Центральной и Восточной Европы.

В то же время, для Беларуси характерно отсутствие активности в сфере энергетики, добыче ресурсов, а также в транспорте и логистике, тогда как в регионе ЦВЕ энергетика и добыча ресурсов в 2016 году стали одними из самых быстрорастущих секторов.

Каких инвесторов стоит ждать?

Эксперты отмечают, что с учетом региональных трендов, особенностей белорусской экономики, можно ожидать, что в ближайшей перспективе иностранным инвесторам в Беларуси могут быть интересны такие направления, как добыча и переработка полезных ископаемых, использование иных возобновляемых природных ресурсов, наиболее быстро растущие и экспортоемкие отрасли и приватизационные процессы на крупнейших белорусских предприятиях.

"Крупнейшие белорусские промышленные компании (например, БелАЗ, МАЗ, Тракторный завод, крупные цементные заводы, Белшина, и др.) могут также быть интересны для потенциальных инвесторов ввиду наличия доступа к довольно емким рынкам сбыта, а также благодаря положению компаний на этих рынках, имеющемуся кадровому обеспечению и другим ресурсам", — говорится в отчете.

Международные финансовые институты и региональные инвестиционные фонды, стратегические инвесторы в наиболее перспективных отраслях, а также фонды, специализирующиеся на покупке плохих долгов — это основные типы инвесторов, активность которых может ожидаться в Беларуси в ближайшие годы.

"В то же время, с учетом нарастания в Беларуси проблемы накопления плохой задолженности у субъектов хозяйствования, можно также ожидать прихода в страну институтов, специализирующихся на покупке плохих долгов", — отмечают представители "Юнитер".

ТОП-5 сделок

Самыми крупными сделками, по оценкам "Юнитер", стали покупки активов "Простор-Трейд". Так, Белагропромбанк приобрел торговый центр "Арена-Сити" за 75 миллионов долларов, а "БПС-Сбербанк" купил один из гипермаркетов "Простор" и паркинг за 29 миллионов долларов.

Также в пятерку, по мнению аналитиков компании, вошли сделки по покупке российской компанией "Нацимбио" 100% акций белорусской компании "Фармлэнд", специализирующейся в сфере фармацевтики, и сделка по покупке компанией Telekom Austria белорусского интернет-провайдера "Атлант-Телеком".

Кроме того, была отмечена сделка по приобретению Facebook белорусского приложения Masquerade. Однако суммы сделок ни инвесторы, ни бывшие владельцы этих активов публично не озвучили.

В целом, всего шесть компаний из 21 озвучили суммы соглашений. Так, китайская корпорация "Цюань Шэн" купила гостиницу "Гродно" за 3,1 миллиона долларов, а латвийское фармацевтическое предприятие Olainfarm приобрело долю в НПК "Биотест" за 2,92 миллиона долларов.

Кроме того, стало известно, что бизнесмен Валентин Цыбулин приобрел долю в "РРБ-Банке" за 1,6 миллиона долларов, а компания "Виталюр" стала владельцем площадей в торговом доме "Рига" за 1,5 миллиона долларов.

В отчете отмечается, что в большинстве случаев суммы сделок не разглашаются. Однако белорусская инвестиционная компания при подготовке отчета пользовалась собственной методикой оценки стоимости активов, а также ориентировалась данными о подобных сделках в других регионах и открытыми.