Евразийский экономический союз нуждается в серьезной информационной поддержке на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня в Москве на совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА .



Владимир Макей и Сергей Лавров. Фото: mid.ru

Министр напомнил, что в результате предпринятых усилий интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявили более 40 государств. «Однако не везде и не всеми наше интеграционное объединение воспринимается позитивно, — отметил Макей. — Так или иначе вынуждены отражать коллективные нападки на ЕАЭС, преодолевать предвзятое отношение Евросоюза к идее интеграции интеграций. Думаю, надо серьезно подойти к информационной поддержке международного авторитета ЕАЭС».

Макей отметил, после распада СССР так и не произошло «реального сближения между Востоком и Западом, хотя шансы и возможности для этого были».

Министр назвал развертывание элементов ПРО в Европе и усиление восточного фланга НАТО «факторами, провоцирующими нарушение стратегического баланса сил и, по большому счету, новую гонку вооружений», сообщает ТАСС .

По его словам, аргументация таких действий известна и шлифуется альянсом от саммита к саммиту. «Но от этого она не выглядит более убедительной», — отметил Макей.

— Мягко говоря, НАТО не хочет сегодня видеть в России равноправного партнера. Это резко сужает варианты для сотрудничества, ведет к поддержанию высокого уровня напряженности в регионе.

Он также отметил, что опасения по поводу совместных учений РФ и Беларуси «Запад» абсурдны и неуместны.

— Приходится вновь упоминать абсурдные, неуместные опасения по поводу регулярных совместных учений «Запад». Они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдений.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что решение НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности" и напрямую затрагивают национальные интересы России и Беларуси. «Согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствуют белорусские друзья, приобретают особое значение», — подчеркнул Лавров.

Главы МИД двух стран также открыли фотовыставку, посвященную 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью в особняке МИД РФ.