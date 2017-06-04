ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макей заявил о "коллективных нападках на ЕАЭС" и "абсурдных опасениях" из-за учений "Запад-2017"

05.06.2017 12:46 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Евразийский экономический союз нуждается в серьезной информационной поддержке на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня в Москве на совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.


Владимир Макей и Сергей Лавров. Фото: mid.ru

Министр напомнил, что в результате предпринятых усилий интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявили более 40 государств. «Однако не везде и не всеми наше интеграционное объединение воспринимается позитивно, — отметил Макей. — Так или иначе вынуждены отражать коллективные нападки на ЕАЭС, преодолевать предвзятое отношение Евросоюза к идее интеграции интеграций. Думаю, надо серьезно подойти к информационной поддержке международного авторитета ЕАЭС».

Макей отметил, после распада СССР так и не произошло «реального сближения между Востоком и Западом, хотя шансы и возможности для этого были».

Министр назвал развертывание элементов ПРО в Европе и усиление восточного фланга НАТО «факторами, провоцирующими нарушение стратегического баланса сил и, по большому счету, новую гонку вооружений», сообщает ТАСС.

По его словам, аргументация таких действий известна и шлифуется альянсом от саммита к саммиту. «Но от этого она не выглядит более убедительной», — отметил Макей.

— Мягко говоря, НАТО не хочет сегодня видеть в России равноправного партнера. Это резко сужает варианты для сотрудничества, ведет к поддержанию высокого уровня напряженности в регионе.

Он также отметил, что опасения по поводу совместных учений РФ и Беларуси «Запад» абсурдны и неуместны.

— Приходится вновь упоминать абсурдные, неуместные опасения по поводу регулярных совместных учений «Запад». Они будут максимально транспарентными и открытыми для наблюдений.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что решение НАТО о создании в Евроатлантике единого пространства мира, безопасности и стабильности" и напрямую затрагивают национальные интересы России и Беларуси. «Согласованные действия наших стран, в том числе по линии ОДКБ, где в нынешнем году председательствуют белорусские друзья, приобретают особое значение», — подчеркнул Лавров.

Главы МИД двух стран также открыли фотовыставку, посвященную 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью в особняке МИД РФ.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МИД Беларуси отметил, после распада СССР так и не произошло "реального сближения между Востоком и Западом, хотя шансы и возможности для этого были".

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Число сделок по слиянию и поглощению компаний выросло в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика