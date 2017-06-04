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Белорусы останутся без родной ранней картошки
05.06.2017 12:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн — Sputnik. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси обеспокоены последствиями недавних заморозков для картофеля и других сельскохозяйственных культур.
© Sputnik Сергей Пятаков
Как сообщал Sputnik, на прошлой неделе погода в Беларуси была неустойчивой, и в ночи на субботу и воскресенье в некоторых районах отмечались заморозки до двух градусов мороза.
"На выходных были заморозки до 2-4 градусов. Ранний картофель, особенно у населения, которое выращивает его на продажу, на низких местах практически погиб", — заявил в понедельник журналистам первый заместитель министра Леонид Маринич.
По его словам, пострадали от заморозков и зерновые яровые культуры.
© Sputnik Марк Редькин
Маринич отметил, что при соблюдении технологий земледелия можно избежать последствий таких погодных явлений. Ранее Минсельхозпрод распространил для аграриев рекомендации о том, как реагировать на низкие температуры этой весны, избыток влаги и другие особенности климата. В частности, были даны рекомендации о том, как вносить подкормку, какие аграрные операции и в какие сроки следует проводить.
В мае Минсельхозпрод выражал опасение в связи с плохим состоянием посевов рапса и других сельхозкультур из-за влажной и холодной погоды на протяжении двух последних месяцев весны.
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Заморозки в Беларуси убили ранний картофель, из-за низких температур в прошедшие выходные пострадали и зерновые яровые культуры.
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