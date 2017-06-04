|
Где осел бывший руководитель Беларусбанка?
05.06.2017 13:13 — Новости Экономики | Tut.by
Экс-председатель правления Беларусбанка Сергей Писарик работает в «Финансово-банковском совете СНГ» (ФБС СНГ). Об этом TUT.BY рассказали информированные источники и подтвердили в самой организации.
«Сергей Писарик работает советником генерального директора [ФБС СНГ Павла Нефидова]», — сказали в организации.
Писарик
Любопытно, что весной 2016 года Сергей Писарик был избран вице-президентом Совета ФБС СНГ. Такое решение было обосновано «большим вкладом Беларусбанка и Сергея Павловича, в частности, в развитие межгосударственных связей НП ФБС СНГ», говорилось в пресс-релизе организации. В настоящее время вице-президентом является
Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству между государствами-участниками СНГ «Финансово-банковский совет СНГ» создано по инициативе ведущих финансовых и коммерческих институтов стран участниц Содружества Независимых Государств в феврале 2007 года. В основе идеи создания ФБС СНГ лежит потребность участников национальных финансовых рынков в создании благоприятных условий их успешной и эффективной деятельности на территориях соседних государств-участников СНГ, ранее входивших в общее экономическое пространство. ФБС СНГ тесно взаимодействует с Исполнительным комитетом СНГ. Совместные действия Исполнительного комитета СНГ и НП «ФБС СНГ» позволяют решать задачи международного масштаба в рамках существующих программ, говорится на сайте организации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Писарик работает в Финансово-банковском совете СНГ
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии