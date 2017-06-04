Где осел бывший руководитель Беларусбанка?

Экс-председатель правления Беларусбанка Сергей Писарик работает в «Финансово-банковском совете СНГ» (ФБС СНГ). Об этом TUT.BY рассказали информированные источники и подтвердили в самой организации.



Сергей Писарик. Фото: БЕЛТА

«Сергей Писарик работает советником генерального директора [ФБС СНГ Павла Нефидова]», — сказали в организации.

Писарик лишился поста руководителя самого крупного банка Беларуси в конце 2016 года на фоне громких задержаний в Беларусбанке. Как сообщалось в пресс-релизе банка, Писарик, проработавший на разных должностях в Беларусбанке 20 лет, ушел по соглашению сторон. В открытом письме в адрес коллег и клиентов банка, опубликованном в соцсетях, он объяснил причины своего увольнения переходом на другую работу. «Так сложилось, что моя будущая профессиональная деятельность будет связана с другой работой. Перемены мотивируют открывать в себе новое, и не надо их бояться. Как говорится, что ни происходит, все к лучшему. Тем не менее уверен, что наши дороги еще пересекутся и мы вместе будем работать на благо страны», — написал банкир . Он отметил, что за 20 лет в банке «рос профессионально, получал опыт и бесценные уроки жизни».

Любопытно, что весной 2016 года Сергей Писарик был избран вице-президентом Совета ФБС СНГ. Такое решение было обосновано «большим вкладом Беларусбанка и Сергея Павловича, в частности, в развитие межгосударственных связей НП ФБС СНГ», говорилось в пресс-релизе организации. В настоящее время вице-президентом является преемник Писарика в Беларусбанке Виктор Ананич.

Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству между государствами-участниками СНГ «Финансово-банковский совет СНГ» создано по инициативе ведущих финансовых и коммерческих институтов стран участниц Содружества Независимых Государств в феврале 2007 года. В основе идеи создания ФБС СНГ лежит потребность участников национальных финансовых рынков в создании благоприятных условий их успешной и эффективной деятельности на территориях соседних государств-участников СНГ, ранее входивших в общее экономическое пространство. ФБС СНГ тесно взаимодействует с Исполнительным комитетом СНГ. Совместные действия Исполнительного комитета СНГ и НП «ФБС СНГ» позволяют решать задачи международного масштаба в рамках существующих программ, говорится на сайте организации.