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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 мая – 5 июня 2017 года
05.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Период серьёзных ценовых колебаний на столичном рынке жилья, по всей видимости, остался позади – в 2017 году недельное изменение индекса превышало 0,5% лишь дважды. В 2016 году таких случаев было 15, а в 2015 году – 25. Однако говорить о полной остановке снижения цен преждевременно – почти всю весну цены снижались и продолжили делать это с наступлением лета. За прошедшую неделю
По сравнению с последним локальным пиком, датированным октябрём 2016 года, квадратный метр подешевел в среднем на $74.
Цены на первичном рынке продолжают оставаться стабильными, демонстрируя от недели к неделе лишь незначительные колебания. За последние 7 дней средняя цена квартир в столичных новостройках выросла на 0,1% и составила 1123 $/м2.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Объем предложения квартир продолжает сокращаться. На минувшей неделе число выставленных на продажу квартир сократилось на 0,7%. Самый сильный отток объектов был отмечен у 1-комнатных квартир, которых за неделю стало меньше на 2,6%. Предложение 2-комнатных квартир сократилось на 0,6%. Что касается квартир с тремя и четырьмя комнатами, то их число за неделю выросло на 0,2% и 0,9%, соответственно. Примечательно, что уже две недели подряд 1- и 2-комнатных квартир на рынке становится меньше, а 3- и 4-комнатных - больше.
Последние 2 недели предложение квартир уже начало превышать показатели прошлого года. Напомним, что в июне 2016-го индекс цен стабилизировался на фоне резкого вымывания объектов. Текущий объем предложения и темпы его сокращения пока указывают на то, что меленное снижение цен ещё продолжится.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 5 июня следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Все четыре типа квартир по итогам недели отметились снижением цен. Максимальные темпы снижения наблюдались у 3-комнатных квартир (-0,6%), остальные подешевели на 0,1-0,2%. По итогам минувшего месяца средний уровень цен вырос лишь у квартир с четырьмя комнатами (+0,1%), остальные подешевели от 0,3% (1-комнатные) до 1,2% (3-комнатные).
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 5 июня выглядит следующим образом:
Среди тех районов, где в конце мая дорожали квартиры, положительная динамика цен сохранилась в Ленинском (+0,1%), Советском (+0,2%) и Партизанском (+0,3%). В остальных 6 районах цены на квартиры снижались. Темпы снижения варьировались от 0,1% в Центральном районе до 0,8% в Первомайском.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 695 $/м2 (+0,7%), Витебск – 533 $/м2 (-0,5%), Гомель – 558 $/м2 (-0,7%), Гродно – 701 $/м2 (без изменений), Могилев – 567 $/м2 (+0,8%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 0,2% и составляет 2 956 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,3% и составляет 1448 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,3% до 809 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 29 мая по 5 июня 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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