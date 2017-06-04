Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 29 мая – 5 июня 2017 года

Период серьёзных ценовых колебаний на столичном рынке жилья, по всей видимости, остался позади – в 2017 году недельное изменение индекса превышало 0,5% лишь дважды. В 2016 году таких случаев было 15, а в 2015 году – 25. Однако говорить о полной остановке снижения цен преждевременно – почти всю весну цены снижались и продолжили делать это с наступлением лета. За прошедшую неделю индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,3% и находится на данный момент у отметки в 1138 $/м2.

По сравнению с последним локальным пиком, датированным октябрём 2016 года, квадратный метр подешевел в среднем на $74.



