|
На торгах 5 июня рубль окреп только к доллару
05.06.2017 13:51 — Новости Экономики | Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 5 июня состоялись очередные торги.
Доллар снизился на BYN 0,0015 — до 1,865 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0074 — до 2,1012 рубля.
Российский рубль укрепился на BYN 0,0028 — до 3,2948 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар снизился на BYN 0,0015.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии