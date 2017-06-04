Лавров высоко оценил отношения РФ с Минском в сфере экономики

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал постоянное углубление экономического сотрудничества РФ с Беларусью на протяжении всего периода развития дипломатических отношений между двумя странами.



© Sputnik Сергей Пятаков Лавров назвал Минск оптимальным местом для переговорного процесса

В понедельник Лавров в Москве встречается со своим белорусским коллегой министром иностранных дел Владимиром Макеем. В этот день там проходит заседание совместной коллегии внешнеполитических ведомств двух стран. Перед началом заседания коллегии Макей и Лавров приняли участие в церемонии открытия фотовыставки, посвященной 25-летию со дня установления дипотношений между Россией и Беларусью.

"Отрадно, что в экономике у нас наблюдаются весьма и весьма позитивные результаты. Беларусь является первым торговым партнером России из числа стран — участниц СНГ и четверым партнером, если брать в расчет всех без исключения партнеров нашей страны. Россия традиционно главный торговый партнер Беларуси", — сказал Лавров.

Он заметил, что члены Союзного государства активно работают и в рамках Евразийского экономического союза, и добавил, что экономическая тематика будет присутствовать и в ходе его беседы с белорусским коллегой. Кроме того, на заседании совместной коллегии планируется рассмотреть итоги выполнения программы межмидовского взаимодействия за последние два года и выработать такой же документ на ближайший двухлетний период.

Беларуси нужна "страховочная подушка"

Со своей стороны Макей на пресс-конференции по итогам своих переговоров с Лавровым заявил, что Беларусь не намерена разрывать политические, экономические и военные связи с РФ.

Однако, по его словам, в Минске понимают, что республика должна иметь "страховочные подушки" в виде иностранных рынков. Это даст Беларуси гарантию стабильности на случай кризисов на тех или иных рынках или во время каких-либо мировых финансово-экономических трудностей.

"Есть четкое понимание того, что мы ни в коей мере не собираемся рвать наши связи, тем более экономические, политические, военные с нашими российскими друзьями. Но одновременно мы понимаем, что в ходе каких-либо мировых финансово-экономических трудностей нам нужно иметь какие-то страховочные подушки, что ли, для того, чтобы избежать бы каких-то глобальных потрясений", — сказал Макей, подчеркнув, что Беларусь никуда не собирается уходить от России и в Минске прекрасно понимают, что экономики двух государств тесно переплетены.

Основной вектор — российский

По итогам совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси главы двух внешнеполитических ведомств подписали совместное заявление по случаю 25-летия установления белорусско-российских дипотношений.

По данным МИД Беларуси, РФ является основным торговым партнером Беларуси, на ее долю в январе-марте 2017 года пришлось 45,5% белорусского экспорта товаров и более 58% объема импорта продукции. В сфере услуг на долю РФ пришлось более 40% белорусского экспорта, при этом наибольший объем составили транспортные и логистические услуги.