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Лавров: Беларусь и Россия завершают подготовку соглашения о взаимном признании виз
05.06.2017 14:11 — Новости Экономики | Tut.by
Пограничная зона с Беларусью призвана помочь России зафиксировать попадание иностранцев на ее территорию, этот шаг не ограничивает свободу перемещения граждан двух стран. Сейчас стороны готовят соглашение о взаимном признании виз. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние шаги Москвы по усилению границы с Беларусью — введение погранзоны и перевод белорусских рейсов в международные терминалы.
— Эти шаги почему-то только сейчас стали привлекать внимание. Но они стоят уже достаточно давно, — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам коллегии МИД России и Беларуси. — Несколько лет назад даже звучали всерьез предложения по созданию комиссии о делимитации нашей границы (первая стадия по установлению полноценной границы перед ее демаркацией на местности. — Прим. TUT.BY). Слава богу, удалось до этого не довести и сделать мягкий вариант упорядочивания этой линии, создали комиссию по картографическому оформлению этой линии.
По словам Лаврова, Россия уже 10 лет хочет найти договоренность, которая бы обеспечивала единство визовой политики с Беларусью. Этот вопрос встал после российско-грузинской войны.
— Тогда мы испытывали очень серьезную террористическую и экстремистскую угрозу, которая проистекала из Панкийского ущелья. Граждане Грузии там проходили тренировку под началом очень нехороших людей, в том числе иностранцев. Тогда мы обратили внимание, что у нас с Грузией введен визовый режим, а у наших белорусских друзей такого режима не было.
Лавров отметил, что начавшиеся тогда консультации о единой визовой политике шли непросто.
— Есть конкретные вещи, требующие согласования по линии многих ведомств. Но с тех пор мы существенно продвинулись вперед. Уже согласован и выносится на одобрение Совмина Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку.
По словам российского министра, стороны готовят межправительственное соглашение о взаимном признании виз и согласовании вопросов, связанных со въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного госдарства.
— Я считаю, что это нас серьезно продвинет в решении вопросов, которые сейчас возникают в отношении погранзоны. Эти зоны не имеют никакого отношения к ограничению свободы передвижения наших граждан. Они означают только одно — поскольку границы не существует, иностранные граждане, для которых требуется виза для попадания в Россию, должны каким-то образом зафиксировать факт пересечения этой границы. Я убежден, что без каких-либо дипломатических барьеров эта проблема будет решаться. Профессионалы найдут возможность сделать так, чтобы решение было найдено.
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Переговоры о единой визовой политике с Минском идут уже почти 10 лет, заявил глава МИД России.
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