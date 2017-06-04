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Лавров: Беларусь и Россия завершают подготовку соглашения о взаимном признании виз

05.06.2017 14:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Пограничная зона с Беларусью призвана помочь России зафиксировать попадание иностранцев на ее территорию, этот шаг не ограничивает свободу перемещения граждан двух стран. Сейчас стороны готовят соглашение о взаимном признании виз. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние шаги Москвы по усилению границы с Беларусью — введение погранзоны и перевод белорусских рейсов в международные терминалы.


Фото: Сергей Семенов, TUT.BY

— Эти шаги почему-то только сейчас стали привлекать внимание. Но они стоят уже достаточно давно, — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам коллегии МИД России и Беларуси. — Несколько лет назад даже звучали всерьез предложения по созданию комиссии о делимитации нашей границы (первая стадия по установлению полноценной границы перед ее демаркацией на местности. — Прим. TUT.BY). Слава богу, удалось до этого не довести и сделать мягкий вариант упорядочивания этой линии, создали комиссию по картографическому оформлению этой линии.

По словам Лаврова, Россия уже 10 лет хочет найти договоренность, которая бы обеспечивала единство визовой политики с Беларусью. Этот вопрос встал после российско-грузинской войны.

— Тогда мы испытывали очень серьезную террористическую и экстремистскую угрозу, которая проистекала из Панкийского ущелья. Граждане Грузии там проходили тренировку под началом очень нехороших людей, в том числе иностранцев. Тогда мы обратили внимание, что у нас с Грузией введен визовый режим, а у наших белорусских друзей такого режима не было.

Лавров отметил, что начавшиеся тогда консультации о единой визовой политике шли непросто.

— Есть конкретные вещи, требующие согласования по линии многих ведомств. Но с тех пор мы существенно продвинулись вперед. Уже согласован и выносится на одобрение Совмина Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку.

По словам российского министра, стороны готовят межправительственное соглашение о взаимном признании виз и согласовании вопросов, связанных со въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного госдарства.

— Я считаю, что это нас серьезно продвинет в решении вопросов, которые сейчас возникают в отношении погранзоны. Эти зоны не имеют никакого отношения к ограничению свободы передвижения наших граждан. Они означают только одно — поскольку границы не существует, иностранные граждане, для которых требуется виза для попадания в Россию, должны каким-то образом зафиксировать факт пересечения этой границы. Я убежден, что без каких-либо дипломатических барьеров эта проблема будет решаться. Профессионалы найдут возможность сделать так, чтобы решение было найдено.

Напомним, 9 января Александр Лукашенко подписал указ о введении пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств. 1 февраля стало известно о том, что Россия устанавливает на границе с Беларусью пограничную зону.

Белорусский президент 3 февраля заявил, что данное решение может «вылиться в серьезный конфликт». И отметил, что Минск при этом будет «адекватно отвечать в том, что касается экономики, таможенных дел и вообще контроля границ».

С 15 мая все белорусские рейсы в российских аэропортах перевели в международные терминалы, а у их пассажиров проверять документы. Белорусы стали жаловаться на то, что теперь прохождение паспортного контроля занимает больше времени. В госкомпании «Белавиа» сообщали, что решение российской стороны может повлиять на транзит через Минск. Несмотря на это, никаких ответных мер Минск не предпринял.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Переговоры о единой визовой политике с Минском идут уже почти 10 лет, заявил глава МИД России.

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