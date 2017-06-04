На БелАЭС начался один из главных этапов строительства

МИНСК, 5 июн — Sputnik. На Белорусской АЭС, которая сооружается вблизи города Островец в Гродненской области, начался один из основных этапов строительства: специалисты на первом энергоблоке приступили к сварке главного циркуляционного трубопровода, сообщили Sputnik в пресс-службе Росатома.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: отношения Минска и ЕС не должны зависеть от БелАЭС

Генподрядчиком строительства БелАЭС выступает Росатом в лице Группы компаний ASE (ранее Атомстройэкспорт), генпроектировщиком выстапает АО "Атомпроект". Станция строится за счет российского кредита и будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый блок станции планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в середине 2020 года.

"В реакторном отделении первого энергоблока Белорусской АЭС начался один из важнейших этапов строительства — сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Начало сварки является стартом подготовки систем и оборудования первого контура к проливу на открытый реактор", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас специалисты ведут сварку двух стыков из 28. Одновременно со сварочными работами проводится пошаговый контроль всех выполняемых операций: визуальный, измерительный, радиографический, капиллярный и ультразвуковой.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:46 / 6.21Mb / просмотров видео: 2298) Sputnik/ Виктор Толочко, Александр Шурмелев © Sputnik/ Виктор Толочко, Александр Шурмелев Видеофакт: как строится Белорусская АЭС в Островце

В пресс-службе отметили, что технология, по которой ведется сварка, разработана Росатомом и уже применялась на российских строящихся энергоблоках Калининской и Ростовской АЭС. После внесения в эту систему поправок ее применили на Нововоронежской АЭС-2. Там сварка длилась 72 дня. Сейчас именно на эти сроки ориентируются и на белорусской станции.

В пресс-службе также пояснили, что главный циркуляционный трубопровод соединяет основное оборудование первого контура: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. Он предназначен для циркуляции теплоносителя — воды температурой 350 градусов под давлением в 17,6 МПа.

Как ранее сообщал Sputnik, белорусская сторона рассчитывает, что ядерное топливо будет доставлено на БелАЭС в конце 2018 года, в пределах первого квартала 2019 года начнется его загрузка в реактор первого энергоблока.

В настоящее время белорусские и российские специалисты работают над стратегией обращения с ядерными отходами. Пока не решено, на каком варианте остановится Беларусь: будет хранить отработанное топливо на площадке БелАЭС, а затем помещать в специальное хранилище (его предстоит построить), или же топливо будет вывозиться в РФ. Последний вариант предусмотрен белорусско-российскими договоренностями по тематике строительства БелАЭС.

Ранее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко подчеркивал, что Беларусь стремится построить самую надежную и безопасную станцию.