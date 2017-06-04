ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На БелАЭС начался один из главных этапов строительства

05.06.2017 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 июн — Sputnik. На Белорусской АЭС, которая сооружается вблизи города Островец в Гродненской области, начался один из основных этапов строительства: специалисты на первом энергоблоке приступили к сварке главного циркуляционного трубопровода, сообщили Sputnik в пресс-службе Росатома.

На БелАЭС начался один из главных этапов строительства
© Sputnik / Виктор Толочко
Макей: отношения Минска и ЕС не должны зависеть от БелАЭС

Генподрядчиком строительства БелАЭС выступает Росатом в лице Группы компаний ASE (ранее Атомстройэкспорт), генпроектировщиком выстапает АО "Атомпроект". Станция строится за счет российского кредита и будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый блок станции планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй — в середине 2020 года.

"В реакторном отделении первого энергоблока Белорусской АЭС начался один из важнейших этапов строительства — сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ). Начало сварки является стартом подготовки систем и оборудования первого контура к проливу на открытый реактор", — сообщили в пресс-службе.

Сейчас специалисты ведут сварку двух стыков из 28. Одновременно со сварочными работами проводится пошаговый контроль всех выполняемых операций: визуальный, измерительный, радиографический, капиллярный и ультразвуковой.

(0:46 / 6.21Mb / просмотров видео: 2298)
Sputnik/ Виктор Толочко, Александр Шурмелев
© Sputnik/ Виктор Толочко, Александр Шурмелев
Видеофакт: как строится Белорусская АЭС в Островце

В пресс-службе отметили, что технология, по которой ведется сварка, разработана Росатомом и уже применялась на российских строящихся энергоблоках Калининской и Ростовской АЭС. После внесения в эту систему поправок ее применили на Нововоронежской АЭС-2. Там сварка длилась 72 дня. Сейчас именно на эти сроки ориентируются и на белорусской станции.

В пресс-службе также пояснили, что главный циркуляционный трубопровод соединяет основное оборудование первого контура: реактор, парогенераторы и главные циркуляционные насосы. Он предназначен для циркуляции теплоносителя — воды температурой 350 градусов под давлением в 17,6 МПа.

Как ранее сообщал Sputnik, белорусская сторона рассчитывает, что ядерное топливо будет доставлено на БелАЭС в конце 2018 года, в пределах первого квартала 2019 года начнется его загрузка в реактор первого энергоблока.

В настоящее время белорусские и российские специалисты работают над стратегией обращения с ядерными отходами. Пока не решено, на каком варианте остановится Беларусь: будет хранить отработанное топливо на площадке БелАЭС, а затем помещать в специальное хранилище (его предстоит построить), или же топливо будет вывозиться в РФ. Последний вариант предусмотрен белорусско-российскими договоренностями по тематике строительства БелАЭС.

Ранее вице-премьер Беларуси Владимир Семашко подчеркивал, что Беларусь стремится построить самую надежную и безопасную станцию.    

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты приступили к сварке главного циркуляционного трубопровода на первом энергоблоке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лавров: Беларусь и Россия завершают подготовку соглашения о взаимном признании виз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика