Почти половина россиян назвали Беларусь самым близким другом

Беларусь лидирует в симпатиях россиян как самая дружественная страна, говорят данные последнего опроса «Левада-центра» . При этом число россиян, считающих так, уменьшается уже два года подряд. При такой динамике Китай скоро потеснит Беларусь с первого места.

Опрошенным дали возможность выбрать пять стран, наиболее дружественно, по их мнению, настроенных к России.

Больше всего набрала Беларусь — 46% голосов. На втором месте с небольшим отставанием Китай — 39%. При этом показатели Беларуси падают второй год подряд (55% в 2014 году и 50% — в 2015-м), а симпатии россиян к Китаю за год выросли (в прошлом было 34%).

Поднебесная вытеснила на третье место Казахстан с его 34% (падение на 5 процентных пунктов с прошлого года). С большим отрывом на четвертом месте Сирия (15%), затем — Индия (14%), Армения (12%) и Куба (11%).

В списке стран, которые россияне считают враждебно настроенными по отношению к РФ, традиционно лидирует США с 69%. Второе место за Украиной (50%). Затем идут Германия, Литва и Латвия (по 24%), Польша (21%), Эстония (16%), Великобритания (15%) и Грузия (9%). Беларусь в этом рейтинге набрала меньше 1% ответов.

Как сообщает «Левада-центр», опрос был проведен 19 — 22 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.