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Почти половина россиян назвали Беларусь самым близким другом
05.06.2017 14:51 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь лидирует в симпатиях россиян как самая дружественная страна, говорят данные последнего
Опрошенным дали возможность выбрать пять стран, наиболее дружественно, по их мнению, настроенных к России.
Больше всего набрала Беларусь — 46% голосов. На втором месте с небольшим отставанием Китай — 39%. При этом показатели Беларуси падают второй год подряд (55% в 2014 году и 50% — в 2015-м), а симпатии россиян к Китаю за год выросли (в прошлом было 34%).
Поднебесная вытеснила на третье место Казахстан с его 34% (падение на 5 процентных пунктов с прошлого года). С большим отрывом на четвертом месте Сирия (15%), затем — Индия (14%), Армения (12%) и Куба (11%).
В списке стран, которые россияне считают враждебно настроенными по отношению к РФ, традиционно лидирует США с 69%. Второе место за Украиной (50%). Затем идут Германия, Литва и Латвия (по 24%), Польша (21%), Эстония (16%), Великобритания (15%) и Грузия (9%). Беларусь в этом рейтинге набрала меньше 1% ответов.
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Число россиян, считающих так, уменьшается уже два года подряд. При такой динамике Китай скоро потеснит Беларусь с первого места.
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