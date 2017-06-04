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"Закон по полкам" о продаже долей в ООО, транспортных услугах и найме работников из ЛТП

05.06.2017 15:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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На каких условиях может ИП нанять работников из ЛТП, как оформить транспортные услуги, оказываемые на постоянной основе одной компанией другой, как правильно продать долю в бизнесе стороннему человеку и как наладить текстильное производство. Об этом и не только спросили пользователи TUT.BY ведущего проекта «Закон по полкам».

Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный ответит на вопросы представителей малого и среднего бизнеса в понедельник, 5 июня, в 15.30. Вопросы можно прислать в прямой эфир, оставив их в комментариях под трансляцией, в паблике TUT.BY в социальной сети Facebook. Вопросы к следующему выпуску принимаются на адрес air@tutby.com с пометкой «Закон по полкам».

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На каких условиях может ИП нанять работников из ЛТП, как оформить транспортные услуги, оказываемые на постоянной основе одной компанией другой, как правильно...

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