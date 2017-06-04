|
"Закон по полкам" о продаже долей в ООО, транспортных услугах и найме работников из ЛТП
05.06.2017 15:14 — Новости Экономики | Tut.by
На каких условиях может ИП нанять работников из ЛТП, как оформить транспортные услуги, оказываемые на постоянной основе одной компанией другой, как правильно продать долю в бизнесе стороннему человеку и как наладить текстильное производство. Об этом и не только спросили пользователи TUT.BY ведущего проекта «
Юрист, основатель группы бизнес-консультантов
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На каких условиях может ИП нанять работников из ЛТП, как оформить транспортные услуги, оказываемые на постоянной основе одной компанией другой, как правильно...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии