В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Безопасность данных требует холодного расчета Согласно экспертным прогнозам, количество центров обработки данных в мире, достигшее своего максимума в 2015 году, в дальнейшем будет снижаться и к 2021 году составит...

Согласно экспертным прогнозам, количество центров обработки данных в мире, достигшее своего максимума в 2015 году, в дальнейшем будет снижаться и к 2021 году составит не более 85 процентов от уровня 2015 года. Тенденция обусловлена укрупнением дата-центров в связи с массовым переходом бизнеса на облачные вычисления и технологии хранения данных. На это рассчитывали и авторы российского законодательства в сфере безопасности хранения данных граждан России. Компаниям, обслуживающим россиян, не обязательно создавать собственные дата-центры на территории страны или арендовать серверные площадки, поскольку они могут использовать облачные сервисы, базирующиеся на центрах крупных игроков рынка. При этом особую важность приобретают вопросы обеспечения безопасности самих дата-центров, в частности организации бесперебойного охлаждения оборудования.Дело в том, что непрерывное охлаждение требует значительных энергозатрат, которые еще больше увеличивают и без того огромную энергоемкость центров. Поэтому от проектировщиков требуются нестандартные решения. Например, одно из них реализовано при строительстве дата-центра в подмосковном Лыткарине, ставшего одним из крупнейших в России. Необходимость реализации проекта была обусловлена государственной политикой России в сфере безопасного хранения и передачи персональных данных российских граждан, которые с 1 сентября 2016 года должны размещаться на серверах в пределах страны.Высокотехнологичный и компактный центр в Лыткарине рассчитан на установку 2200 стоек с серверами, которые будут суммарно потреблять 17,5 мегаватта электроэнергии. Для обеспечения работоспособности такого массива оборудования понадобилась особая система холодоснабжения. Первоначально мы планировали применить схему с прямым воздушным охлаждением IT-оборудования наружным воздухом, однако расчеты показали, что при круглогодичной работе эффективнее чиллеры с фрикулингом, функцией свободного охлаждения. Это позволяет экономить энергоресурсы, используя в зимний период естественный холод уличного воздуха.В результате при среднесуточной температуре наружного воздуха менее 7 градусов тепла компрессоры чиллера практически не задействуются на полную мощность, рассказывает Алексей Морозов, заместитель генерального директора группы компаний Термокул, выполнявшей проектирование и монтаж системы охлаждения.Технически реализованное компанией решение представляет собой систему из девяти холодильных машин на базе компрессоров Turbocor. Их суммарная мощность составляет 15 мегаватт, не считая 1,5 мегаватт резервной. Центробежные компрессоры Danfoss Turbocor уникальны в своем роде. Их компактность и возможность регулирования в широком диапазоне сочетаются с исключительной энергоэффективностью.Она обеспечивается как самой технологией центробежного сжатия, так и применением инверторного регулирования и, что стоит отдельно отметить, использованием в компрессоре магнитных подшипников. Такие подшипники позволяют полностью отказаться от использования масла в холодильной системе, а значит, упростить ее и дополнительно повысить энергоэффективность.Как правило, при полной нагрузке холодильные агрегаты работают 1-3 процента всего времени, поэтому чем шире диапазон регулирования компрессора, тем эффективнее расходует электроэнергию вся климатическая система в целом, объясняет Александр Серавин, руководитель направления комплексных инженерных систем компании Данфосс.Благодаря высокому коэффициенту EER, это отношение холодопроизводительности к полной потребляемой мощности, использованные при реализации проекта компрессоры позволяют снизить потребление энергии холодильными машинами в ежегодном цикле на 30-50 процентов по сравнению с установками с обычными винтовыми или спиральными компрессорами. Для современного дата-центра это означает экономию десятков миллионов рублей.Пресс-служба Данфосс