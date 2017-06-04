В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Огнезащита воздуховодов от ROCKWOOL Как известно, воздуховоды в коммерческих, гражданских, жилых и промышленных зданиях необходимо защищать системами огнезащиты с пределами огнестойкости EI от 30 до...

Как известно, воздуховоды в коммерческих, гражданских, жилых и промышленных зданиях необходимо защищать системами огнезащиты с пределами огнестойкости EI от 30 до 240 минут. Это способствует сохранению целостности инженерных коммуникаций, благодаря чему при пожаре последние продолжают работать, удаляя из помещений дым. Это также дает дополнительное время для эвакуации людей, так как позволяет конструкции не обрушиваться в течение достаточного для этого времени. Как правило, в качестве огнезащиты применяются рулонные негорючие материалы с покрытием фольгой, в частности, прошивные маты из каменной ваты проверенных производителей. Волокна такой ваты способны выдерживать температуры до 1000 градусов, в критической ситуации сдерживая распространение огня.Идя навстречу насущным требованиям времени, компания ROCKWOOL предлагает защиту воздуховодов с применением ALU1 WIREDMAT 105, мата, кашированного неармированной алюминиевой фольгой и покрытого сеткой из гальванизированной проволоки. Благодаря наличию металлических ячеек такие маты можно крепить на воздуховод вязальным крючком или вязальной проволокой, так называемое самонесущее крепление.Провязка крючком отлично подходит для негабаритных воздуховодов с шириной горизонтальной грани до 600 миллиметров. Мат ALU1 WIREDMAT 105 оборачивается вокруг воздуховода, стыки скрепляются вязальным крючком. Больше никаких работ не требуется. Если размер горизонтальной стенки воздуховода превышает 600 миллиметров, для предотвращения провисаний огнезащитного покрытия необходимо использовать бандажную ленту или проволоку в качестве бандажа.Предел огнестойкости самонесущего крепления от 60 до 120 минут. При этом подвесы могут оставаться неизолированными, так как сами по себе резьбовые штанги, крепящие траверсы, обладают пределами огнестойкости 150 и 180 минут, шпильки М8 и М10 соответственно. Отсутствие необходимости огнезащиты креплений воздуховодов ведет к дополнительной экономии времени и материалов.Маты ALU1 WIREDMAT 105 и самонесущее крепление, предлагаемые компанией ROCKWOOL, проверены на соответствие Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности номер123-ФЗ и ГОСТ Р 53299-2013 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость. Испытания проводилисьнезависимыми экспертами, получен сертификат соответствия федерального образца. На сегодня это единственное подобное решение на рынке огнезащиты воздуховодов, проверенное и прошедшее обязательную сертификацию, подтверждающую заявленные характеристики.Стоит отдельно отметить, что для случаев, когда требуется реализовать огнезащиту с EI 60, разработаны маты ALU1 WIREDMAT 105 толщиной 25 миллиметров взамен распространенных толщиной 30–40 миллиметров. Это самое тонкое решение для обеспечения предела огнестойкости 60 минут для воздуховодов и систем дымоудаления среди минераловатных неклеевыхрешений.Оно разработано специально для объектов, где недостаточно пространства между воздуховодом и потолком. Продукт имеет все необходимые сертификаты на соответствие Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам и документацию о пожарных испытаниях воздуховода с покрытием толщиной 25 миллиметров.www.rockwool.ru