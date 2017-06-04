velcom покрыл 3G-связью «глухие зоны» в Беларуси

Мобильный оператор velcom покрыл «новым 3G» ранее не доступные для мобильной связи территории в Беларуси. В результате 3G-покрытие velcom достигло рекордных значений – 95,2% республики, рассказали в пресс-службе компании.

Для покрытия этих территорий velcom запустил 649 секторов базовых станций формата UMTS-900. Большего всего новых сот появилось в Минской (191) и Гродненской (124) областях. Наиболее заметно повысилось качество 3G-связи и мобильного интернета в окрестностях Барановичей, Полоцка, Осиповичей, Бобруйска и Новогрудка.

В целом же охват 3G-связи в Беларуси вырос с 94,1% до 95,2%. При этом 3G-сеть от velcom остается крупнейшей в стране – сейчас она насчитывает около 3,5 тыс. постоянно работающих базовых станций. Широкополосный интернет и сверхчеткие звонки в формате HD-Voiсe доступны как в городах, так и в сельской местности.

Помимо запуска новых базовых станций, специалисты velcom сейчас занимаются оптимизаций сети, чтобы обеспечить комфортную для каждого пользователя пропускную способность в любом уголке страны. Еще одно направление – сбалансированный бесшовный переход между базовыми станциями разных форматов (хендовером). Он предусматривает свободное перемещение как между диапазонами – 900 МГц и 2100 МГц, так и от одной технологии к другой – из 2G в 3G и обратно.

«Повышение покрытия 3G-сети в Беларуси позволяет нам обеспечить скоростным мобильным интернетом и звонками высокого качества практически всю территорию страны. Крупнейшая 3G-сеть в стране стала еще качественнее и доступнее», – пояснил начальник управления планирования радио и транспортной сети компании velcom Сергей Барамыкин.

Модернизация сети привела к резкому росту потребления 3G-трафика в сети velcom. Если в начале 2016 года через 3G-сеть проходило менее трети звонков, то сейчас – более половины. Мобильный интернет стали использовать еще активнее: свыше 97% дата-трафика передается по технологиям 3G.

Напомним, базовые станции стандарта UMTS-900 появились в Беларуси 1 февраля 2016 года. Первым городом, в котором появился «новый 3G», стал Дзержинск. К концу апреля новая технология пришла и в Минск – indoor-покрытие (внутри зданий) 3G-сети в Минске выросло до 99%. В дальнейшем строительство сети велось преимущественно в регионах, в том числе в сельской местности.