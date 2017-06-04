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"Не бери, арестуют". Лебедько с соратниками раздали "Народную волю" у Керамина

05.06.2017 18:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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У проходной минского завода «Керамин» оппозиционный депутат Анна Канопацкая должна была встречаться с жителями своего округа и собирать подписи за создание парка у речки Лошица. Но не сложилось. Канопацкая подвернула ногу, ту же самую, что сломала несколько месяцев тому назад. Вместо нее с работниками, шедшими со смены, общался лидер ОГП Анатолий Лебедько, который раздавал им свежие номера «Народной воли».


Вместе с политиком в народ вышли помощник Канопацкой Денис Тихоненко и Артем Лява, журналист другого негосударственного издания «Новы час», которое недавно пустили в киоски. Он раздавал заводчанам свою газету.


— Читаем про депутата Канопацкую. Читаем, как выборы и экономика связаны, — повторял Лебедько прохожим.

— Я не хочу, — сказала женщина в желтом. Таких было меньшинство, отказало политику и его коллегам максимум человек 10. Сотни брали газеты. Некоторые узнавали политика.


— Вы Анатолий?

— Да.

— Лебедько?

— Да.

— Рад видеть здесь.

— Я вас тоже.


За полчаса до прихода активистов к проходной приехали две поливомоечные машины. Одна из них спустила шланг в работающий фонтан. Водитель ушел. По словам Лебедько, машины уехали сразу после окончания их «акции». Несколько людей из органов в штатском какое-то время стояли рядом и снимали происходящее на камеру, но ушли еще до завершения раздачи газет.

Некоторые брали сразу по несколько газет — на себя и коллег. Один мужчина взял пять экземпляров сразу на всю бригаду.


«Как-то вяло расходятся», — сказал Денис Тихоненко, — неясно, правда, газеты или сотрудников «Керамина» он имел в виду. И те, и те расходились медленно. Многие люди шли с проходной в соседний магазин, где для сотрудников завода скидки. Чтобы перекрыть и этот поток, активисты разделились.


Большинство проходили и брали газеты молча. Одна женщина решила обсудить с Лебедько сегодняшнюю новость про дефицит ФСЗН.

— Видно, что предприятие более или менее устойчивое, — комментирует политик. — Когда работяги с тракторного идут, вот там лица каменные. А здесь взгляд живой, не матерятся, походка другая. На «Амкодоре» то же самое, в Солигорске…


Из проходной вышли газонокосильщики. Лебедько оживился: «О, наша смена, фракция трудовиков». Они газету тоже взяли.


Еще одна женщина набрала газет на несколько человек.

— Про «Керамин» пишете?

— Пока нет.

— А, ёлы-палы.

— А что есть какие-то проблемы? Расскажите, напишем, — пообещал лидер ОГП.


— О, Ермошину в отставку, это правильно! — начал читать газету с конца один из работников предприятия.


Тут все диалоги были короткими, люди в основном не задерживались. «Не бери, арестуют», — то ли в шутку, то ли нет говорил один кераминец другому.

 
Теги: Новости
 
 
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У проходной Керамина оппозиционный депутат Анна Канопацкая должна была встречаться с жителями своего округа. Но не сложилось.

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