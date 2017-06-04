В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адресный приемно-контрольный прибор Дозор-1А на 240 извещателей Leonardo На рынке оборудования пожарной сигнализации появился адресный приемно-контрольный прибор Дозор-1А производства НИТА, который поддерживает протокол Дозор-ЛЕО и...

На рынке оборудования пожарной сигнализации появился адресный приемно-контрольный прибор Дозор-1А производства НИТА, который поддерживает протокол Дозор-ЛЕО и адресные извещатели серии Leonardo компании System Sensor и может обслуживать до 240 таких устройств. Новый приемно-контрольный прибор использует адресный шлейф длиной до 1000 метров, а на его базе может создаваться адресная пожарная сигнализация объектов любых размеров благодаря возможности объединения до 585 таких приборов в единую распределенную сеть. Прибор имеет четырехстрочный жидкокристаллический дисплей, на который выводится информация от тревожных извещателей, а также их адреса и время срабатывания. Новый прибор Дозор-1А емкостью до 255 адресов позволяет создать эффективную пожарную сигнализацию с любой конфигурацией, а также управлять технологическим оборудованием, системами дымоудаления, оповещения о пожаре и пожаротушения всех типов на небольших объектах.Для средних и больших объектов может быть построена территориально распределенная адресная пожарная сигнализация путем объединения приборов Дозор-1А в единую сеть с древовидной структурой. При этом для связи потребуются две линии RS-485 с гальванической развязкой, одна из которых связывает прибор с ведомыми приборами или пультом наблюдения НИТА ПН3232, а вторая с головным прибором или компьютером. Такая сеть может иметь до четырех уровней и объединять до 585 адресных приборов НИТА.Четырехстрочный жидкокристаллический дисплей приемно-контрольного прибора Дозор-1А отображает информацию о работе системы адресной пожарной сигнализации, выводя данные о текущем состоянии извещателей и других приборов системы, о тревожных событиях и неисправностях с указанием адреса устройства и времени поступления сигнала, а также позволяет просматривать историю событий, хранящихся в его базе емкостью 4 тысячи записей. Помимо этого, для удобства каждого оператора адресная пожарная сигнализация позволяет настраивать дисплей индивидуально, с возможностью выбора шрифта и контрастности.Возможность подключения до 240 высоконадежных извещателей System Sensor серии Leonardo есть еще одно преимущество, которое будет иметь адресная пожарная сигнализация, базирующаяся на этих устройствах. Все извещатели Leonardo включаются в адресный шлейф прибора через модуль сопряжения МС-2, причем к шлейфу можно подключить до 8 модулей МС-2, каждый из которых объединяет до 30 устройств Leonardo. Немаловажно, что МС-2 не требует дополнительного источника питания и запитывается непосредственно от прибора по шлейфу адресной пожарной сигнализации, так же, как извещатели и оповещатели.Серия Leonardo объединяет адресные извещатели 4 типов, дымовые, тепловые, комбинированные и ручные, благодаря чему на базе приборов НИТА и устройств Leonardo может быть создана высоконадежная адресная пожарная сигнализация зданий и помещений различного назначения. Дымовой пожарный извещатель ИП 212-60А Леонардо-O обнаруживает возгорания по увеличению оптической плотности среды.А тепловой адресный датчик ИП101-24А-А1R Leonardo-T анализирует значения температуры окружающей среды и скорости ее нарастания. Кроме того, в серию входит комбинированный пожарный извещатель ИП 212/101-3А-A1R Леонардо-ОТ, сочетающий функции двух предыдущих, и адресный ручной прибор 535-18 ИПР-ЛЕО многоразового использования со светодиодным индикатором.Кольцевой адресный шлейф прибора может иметь длину до 1000 метров и предусматривает подключение до 240 адресных устройств System Sensor Leonardo, а также обеспечивает питанием все периферийные устройства, из которых состоит адресная пожарная сигнализация. Это адресные световые оповещатели, адресные реле, модули управления приводами, клапанами, устройства контроля цепей оповещения.При этом шлейф контролируется на обрыв, короткое замыкание или утечку тока. Более того, благодаря устойчивости прибора к воздействию электромагнитных полей, радиопомех, скачков напряжения и электростатических разрядов адресная пожарная сигнализация исключает многие ложные срабатывания.www.armosystems.ru