В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Остекленная веранда станет лучшим решением для холодного лета Май 2017 года принес россиянам и не только россиянам не самые приятные сюрпризы. Сразу в нескольких регионах страны были зафиксированы погодные аномалии. Холод,...

Май 2017 года принес россиянам и не только россиянам не самые приятные сюрпризы. Сразу в нескольких регионах страны были зафиксированы погодные аномалии. Холод, дожди и даже снег поломали немало планов по открытию дачного сезона. Не коснулась эта проблема только тех, у кого в загородном доме есть остекленная веранда. Всем остальным впору задуматься о ее обустройстве, ведь это лучшее решение для холодного лета, которое позволит взрослым и детям проводить время на воздухе, не кутаясь в кофты и куртки. Веранда представляет собой открытое или застекленное неотапливаемое помещение. Именно она придает смысл пребыванию на даче в плохую погоду. Главное, подобрать оптимальный вариант качественного, но при этом легкого остекления. Веранда предполагает панорамное остекление с хорошим светопропусканием, которое обеспечит эффект пребывания на улице. При этом окна должны быть легкими, с небольшой монтажной глубиной, поскольку внешние стены летнего помещения во многих случаях имеют небольшую толщину. Оптимальной представляется конструкция окон для веранды с раздвижными и откидными створками. Это позволяет в хорошую погоду превращать помещение в открытое, рассказывает Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco.Как отмечает специалист, подходящим решением станет оконная система с небольшой толщиной профиля и облегченным стеклопакетом, что позволит подчеркнуть изящество и легкость окна. Например, у системы Schüco Corona Standart монтажная глубина рамы равна монтажной глубине створки и составляет 60 миллиметров, при этом толщина стекла минимальна и может составлять всего 5 миллиметров.Для дверей на улицу можно использовать раздвижную систему Corona S 74 с глубиной створки 50 миллиметров, специально разработанную для террасных дверей и перегородок. Кстати, такое же решение можно использовать и для отделения веранды от остального дома, превратив её в застеклённый со всех сторон аквариум и дополнительно увеличив инсоляцию жилой части.Поскольку естественного освещения в ненастье может быть недостаточно, его можно сымитировать, используя потолочные и стеновые светодиодные панели. Они дают хорошую освещенность при небольшом энергопотреблении, что важно как с точки зрения экономии, так и с точки зрения пожарной безопасности, которая накладывает определенные ограничения на мощность используемого в летних помещениях электрооборудования. Главное, правильно подобрать цветовую температуру, чтобы освещение на веранде не было чересчур холодным.Совсем нелишне будет позаботиться о подогреве на случай, если погода совсем уж расшалится. Учитывая особенности летнего помещения, наиболее эффективным решением для его обогрева будет электрический тёплый пол, он скрыт под напольным покрытием и не съест в отличие от радиаторов полезную площадь веранды, а равномерное распределение температуры в помещении снизу-вверх подарит пользователям незабываемый тепловой комфорт. Главное, на что следует обратить внимание, это область применения нагревательных элементов.Здесь есть определённые ограничения по устанавливаемой мощности. Например, для веранды подойдут нагревательные маты DEVIcomfort 150Т в сочетании с керамической плиткой или керамогранитом, а если поверхность деревянная, то мощность теплого пола не должна превышать 100 ватт на квадратный метр, говорит Сергей Михин, руководитель группы технической поддержки компании Данфосс.www.schieco.ru