Белорусские производители воды выступают за скорейшее принятие технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду». Об этом сегодня заявили на пресс-конференции в Минске топ-менеджеры «Дариды» и Минского завода безалкогольных напитков (МЗБН).

16 мая Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) одобрила проект техрегламента ЕАЭС, разделяющего природную и обработанную питьевую воду. По словам гендиректора «Дариды» Дмитрия Неверовича, данная тема обсуждалась уже около пяти лет, но только сейчас «пять стран смогли выйти на консолидированную позицию».

В основу проекта техрегламента заложены требования, установленные в международных документах о качестве и безопасности питьевых вод и директиве Совета Евросоюза. В настоящее время под понятие «питьевая вода» подпадают все воды, начиная от воды из водопровода, обработанной и искусственно минерализированной, и заканчивая водой из артезианских скважин. В проекте техрегламента есть четкое деление: на этикетке должно быть указано «природная вода» (добытая из скважины) или «питьевая вода» (с указанием способа обработки или обеззараживания). Вследствие чего потребитель не будет введен в заблуждение и сможет отличить природную питьевую воду от обработанной питьевой воды, пояснила главный технолог МЗБН Ольга Васильцова.

По оценкам Неверовича, сейчас рынок питьевой минеральной воды поделен поровну между природной и обработанной водой. Основными доминантами в сегменте последней называют транснациональные корпорации. «Мы не говорим, что обработанная вода вредная. Но покупатель должен четко знать о природе ее появления», — пояснила Васильцова.

Белорусские производители выступают за скорейшее принятие нового техрегламента ЕАЭС. Они надеются, что он заработает до конца этого года. Однако, отметил гендиректор «Дариды», производители обработанной питьевой воды препятствуют принятию документа. «Конечно же, лобби с их стороны просто колоссальное, чтобы не принять этот техрегламент», — сказал он. Хотя, по словам белорусских участников рынка, некоторые игроки уже развернули пиар-кампанию о пользе обработанной воды.