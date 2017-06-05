Могилевский производитель лифтов стал успешно выпускать эскалаторы

Серийный выпуск эскалаторов начали на предприятии «Могилевлифтмаш» при участии китайских партнеров. Могилевские эскалаторы предназначены для торговых центров. И у первых четырех моделей уже есть покупатели. Новая продукция оказалась востребована не меньше, чем традиционная — лифты.

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Клиентам выгодно покупать весь комплект грузоподъемного оборудования, а также сервисное обслуживание у одного производителя. Четыре эскалатора уже отправили российским заказчикам. Интерес к новинке проявляют и в Казахстане. В ближайшей перспективе предприятие рассчитывает увеличить долю белорусских комплектующих в производстве и расширить модельный ряд.

— Эта линейка — только начало. Далее мы планируем изготавливать пассажирские конвейеры горизонтального типа. Вы их видели в аэропортах, в метро. И изготавливать эскалаторы для определенных нужд для вокзалов, — говорит главный инженер предприятия «Могилевлифтмаш» Игорь Фролкин. — Но это еще необходимо время, чтобы сконструировать, провести процедуру испытаний, сертификации и поставить на производство.

Это не первый успешный проект с китайскими партнерами в регионе. В мае в Могилеве презентовали совместный автокран «Зумлион — МАЗ» . Сейчас обсуждается возможность создания производства башенных кранов на площадях могилевского завода «Строммашина».