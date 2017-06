Открыт новый ж/д маршрут между Харбином и Беларусью

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Новый грузовой железнодорожный маршрут открыт между провинцией Китая Хэйлунцзян и Беларусью: состоящий из 42 контейнеров поезд отправился в понедельник из центра провинции Харбина в Минск, сообщает муниципалитет Харбина.

Состав состоит из 42 контейнеров, в которых содержится текстильная и гигиеническая продукция. Поезд будет находиться в пути около 16 суток — протяженность маршрута составляет примерно 10 тысяч километров. Состав пройдет по территории Монголии и затем России. Харбинские власти подчеркивают, что время следования состава — вдвое меньше по сравнению с морскими перевозками.

Как ожидается, в будущем по этому маршруту будут перевозить товары с высокой добавленной стоимостью, предположительно, электронику и бытовую технику.

Китайские власти также отмечают, что маршрут будет содействовать включению Хэйлунцзяна в экономический коридор Китай-Монголия-Россия, который входит в проект "Один пояс — один путь".



© Фото: компания "Белинтертранс" Контейнерный поезд - China Brilliant прибыл на станцию Колядичи

Между тем, как ранее сообщал Sputnik, 22 мая из китайского города Шэнчжень отправился в Беларусь еще один контейнерный поезд — China Brilliant. Этот проект реализуется белорусской компанией "Белинтертранс" вместе с компанией "Белинтертранс-Германия", "China Brilliant Supply Chain Service Co." LTD, "DHL Global Forwarding (China) Co." LTD, АО "KTZ Express".

Поезд состоит из 41 контейнера, груз представляет собой электронику и бытовую технику.

Этот поезд прибыл в Минск, на станцию Колядичи вблизи белорусской столицы, 5 июня, хотя изначально белорусская сторона ожидала его прибытия в конце мая.

"На терминале Колядичи поезд будет обработан и отправлен по заявкам клиентов во Францию, Италию, Великобританию, Польшу, Сербию, Германию", — сообщили Sputnik в транспортной компании.

Там отметили, что с учетом роста деловой активности между Беларусью и Китаем терминал Колядичи становится более востребованным. Сегодня этот транспортный узел — важнейшее звено организации грузовых экспортно-импортных перевозок, включая контейнерные отправки по Белорусской железной дороге.