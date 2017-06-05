ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Покупатель отказался в последний момент. Елизовский стеклозавод-банкрот все еще продается

06.06.2017 10:17 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стеклозавод «Елизово» в Осиповичском районе нового владельца пока так и не приобрел. Без пяти минут новый собственник производства от покупки отказался. Руководство ищет нового потенциального покупателя предприятия, но проводить торги не намерено — это слишком накладно.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Потенциальный покупатель отказался от приобретения производства в последний момент и поставил условие для совершения сделки: снижение цены на 30%, рассказал антикризисный управляющий стеклозавода «Елизово» Николай Шевкунов.

Только не государству. Обанкротившийся Елизовский стеклозавод реанимировали и продают

Предполагалось, что стеклозавод купит на торгах торговый дом «Ведатранзит» за 15 млн долларов. При этом переоценка имущества в начале 2017 года показала, что «Елизово» стоит 16,5 миллиона. Выложить такую сумму потенциальный покупатель был не готов, поэтому торги не состоялись, а на следующих цена по закону снизилась на 10% до прежних 15 миллионов. Однако и эта сумма, как выяснилось, оказалась слишком большой.

— Основной кредитор — Беларусбанк — не согласился снижать цену на 30%, поэтому мы ищем другого покупателя, — уточнил Шевкунов.

Суд признал стеклозавод «Елизово» банкротом в январе 2016 года. Кредиторская задолженность на тот момент составляла 598 миллиардов неденоминированных рублей. Долгов по обязательным платежам и заработной плате не было.

На предприятии открыли конкурсное производство, а затем — ликвидационное: долги превышали стоимость стеклозавода в два раза. Процедура должна была помочь предприятию освободиться от долгов. За год предприятие из 9-миллиардных убытков вышло на 6-миллиардную прибыль, а потом запустило простаивавший два года цех и приняло на работу еще 130 человек. Руководство настаивает: предприятие должно оказаться в руках надежного частника, но никак не государства.

ЗАО «Стеклозавод «Елизово» — белорусско-австрийское предприятие. Акционерами компании являются австрийская Foton GmbH (ранее ATEC Holding GmbH) — 65% акций, и Государственный комитет по имуществу Беларуси (35%). Компанию контролировал известный белорусский бизнесмен Александр Муравьев, который был в прошлом году осужден по делу «Мотовело».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завод вышел на прибыль, запустил новый цех и стал "слишком дорогим".

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Открыт новый ж/д маршрут между Харбином и Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика