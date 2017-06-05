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Покупатель отказался в последний момент. Елизовский стеклозавод-банкрот все еще продается
06.06.2017 10:17 — Новости Экономики | Tut.by
Стеклозавод «Елизово» в Осиповичском районе нового владельца пока так и не приобрел. Без пяти минут новый собственник производства от покупки отказался. Руководство ищет нового потенциального покупателя предприятия, но проводить торги не намерено — это слишком накладно.
Потенциальный покупатель отказался от приобретения производства в последний момент и поставил условие для совершения сделки: снижение цены на 30%, рассказал антикризисный управляющий стеклозавода «Елизово» Николай Шевкунов.
Предполагалось, что стеклозавод купит на торгах торговый дом «Ведатранзит» за 15 млн долларов. При этом переоценка имущества в начале 2017 года показала, что «Елизово» стоит 16,5 миллиона. Выложить такую сумму потенциальный покупатель был не готов, поэтому торги не состоялись, а на следующих цена по закону снизилась на 10% до прежних 15 миллионов. Однако и эта сумма, как выяснилось, оказалась слишком большой.
— Основной кредитор — Беларусбанк — не согласился снижать цену на 30%, поэтому мы ищем другого покупателя, — уточнил Шевкунов.
Суд
На предприятии открыли конкурсное производство, а затем —
ЗАО «Стеклозавод «Елизово» — белорусско-австрийское предприятие. Акционерами компании являются австрийская Foton GmbH (ранее ATEC Holding GmbH) — 65% акций, и Государственный комитет по имуществу Беларуси (35%). Компанию контролировал известный белорусский бизнесмен Александр Муравьев, который был в прошлом году
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Завод вышел на прибыль, запустил новый цех и стал "слишком дорогим".
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