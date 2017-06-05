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Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2017 года
06.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Среди трёх весенних месяцев май всегда выделялся чуть более высоким уровнем спроса на
Предложение квартир в мае также немного увеличилось. В преддверии майских праздников часть незанятых квартир переходит в сегмент посуточной аренды, где в это время можно заработать больше. Во второй половине месяца собственники этих квартир обычно возвращаются к поиску долгосрочных арендаторов.
Общее предложение квартир за месяц увеличилось на 4%. В наибольшей степени рынок пополнился 1-комнатными и 2-комнатными квартирами (+4-5%). Количество «трёшек» выросло на 3%%.
На фоне возросшей активности арендаторов динамика цен на аренду квартир в Минске вновь стала положительной. Рост цен на аренду квартир в 2017 году уже отмечался, однако впервые повышение коснулось всех типов квартир.
На конец месяца средние ставки аренды квартир в Минске составили:
1-комнатные квартиры — $222 (рост к апрелю на 2,3%);
2-комнатные квартиры — $283 (рост на 1,7%);
3-комнатные квартиры — $354 (рост на 4,9%).
Аренда квартир дорожает на фоне снижающихся
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С окончанием весны рынок аренды квартир в Минске постепенно приходит в себя после продолжительного периода низкого спроса. Майские данные свидетельствуют, что...
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