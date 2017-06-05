Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2017 года

Среди трёх весенних месяцев май всегда выделялся чуть более высоким уровнем спроса на аренду квартир в Минске и нынешний год не стал исключением. Активность арендаторов по-прежнему была далёкой от пиковых показателей прошлого августа, однако некоторое оживление на рынке всё же прослеживается. По всей видимости, искать себе съемные квартиры начинают выпускники ВУЗов, которые решили остаться в Минске (либо были распределены в столицу). По сравнению с апрелем поисковая активность со стороны арендаторов выросла примерно на 20%.

Предложение квартир в мае также немного увеличилось. В преддверии майских праздников часть незанятых квартир переходит в сегмент посуточной аренды, где в это время можно заработать больше. Во второй половине месяца собственники этих квартир обычно возвращаются к поиску долгосрочных арендаторов.

Общее предложение квартир за месяц увеличилось на 4%. В наибольшей степени рынок пополнился 1-комнатными и 2-комнатными квартирами (+4-5%). Количество «трёшек» выросло на 3%%.

Нынешний уровень предложения ниже, чем в мае 2016 года. На 12% сократилось число 1-комнатных квартир, на 9% - 2-комнатных. И лишь предложение квартир с тремя жилыми комнатами за год увеличилось на 14%.



