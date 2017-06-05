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Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2017 года

06.06.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Среди трёх весенних месяцев май всегда выделялся чуть более высоким уровнем спроса на аренду квартир в Минске и нынешний год не стал исключением. Активность арендаторов по-прежнему была далёкой от пиковых показателей прошлого августа, однако некоторое оживление на рынке всё же прослеживается. По всей видимости, искать себе съемные квартиры начинают выпускники ВУЗов, которые решили остаться в Минске (либо были распределены в столицу). По сравнению с апрелем поисковая активность со стороны арендаторов выросла примерно на 20%.

Предложение квартир в мае также немного увеличилось. В преддверии майских праздников часть незанятых квартир переходит в сегмент посуточной аренды, где в это время можно заработать больше. Во второй половине месяца собственники этих квартир обычно возвращаются к поиску долгосрочных арендаторов.

Общее предложение квартир за месяц увеличилось на 4%. В наибольшей степени рынок пополнился 1-комнатными и 2-комнатными квартирами (+4-5%). Количество «трёшек» выросло на 3%%.

Нынешний уровень предложения ниже, чем в мае 2016 года. На 12% сократилось число 1-комнатных квартир, на 9% - 2-комнатных. И лишь предложение квартир с тремя жилыми комнатами за год увеличилось на 14%.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2017 года

На фоне возросшей активности арендаторов динамика цен на аренду квартир в Минске вновь стала положительной. Рост цен на аренду квартир в 2017 году уже отмечался, однако впервые повышение коснулось всех типов квартир.

На конец месяца средние ставки аренды квартир в Минске составили:

1-комнатные квартиры — $222 (рост к апрелю на 2,3%);

2-комнатные квартиры — $283 (рост на 1,7%);

3-комнатные квартиры — $354 (рост на 4,9%).

По сравнению с весной прошлого года аренда 1-комнатных квартир увеличилась в цене на 17,5%, 2-комнатных на 10,9%, а 3-комнатных – на 4,9%.

География цен на аренду квартир в Минске в мае 2017 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2017 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2017 года

Аренда квартир дорожает на фоне снижающихся цен на квартиры, что положительно сказывается на её доходности. В мае индекс доходности увеличился до 5,79% годовых. Впереди рынок аренды ждёт “горячий” сезон, проходящий, как правило, под знаком роста цен. В такой ситуации разрыв между доходностью валютных депозитов и арендой квартир наверняка продолжит расти.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2017 года
 
Теги: Минск
 
 
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С окончанием весны рынок аренды квартир в Минске постепенно приходит в себя после продолжительного периода низкого спроса. Майские данные свидетельствуют, что...

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