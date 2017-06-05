Личный опыт сложной продажи квартиры: «Выставили цену чуть ниже рынка и управились всего за полтора месяца. А агентство сберегло нервы и спасло сделку от срыва»

Суть вопроса

— Собственниками трехкомнатной стандартной квартиры родителей в панельном доме 1990 года постройки в Уручье были я и моя сестра. В 2013 году в равных долях мы приватизировали жилое помещение. У сестры в семье подрастают двое детей. У нас их пока нет, но планируем стать родителями.

Взамен нам надо было купить две квартиры — «трешку» для сестры и «однушку» для нас. Продать и купить квартиру нам надо было одновременно, чтобы не искать временное пристанище, а сразу переехать в новую квартиру. Этим дело как раз и осложнялось.

Прожив долгое время в Уручье, мы привыкли к этому району . Выбор перед нами не стоял, мы хотели остаться жить здесь и дальше. Параллельно, как крайний вариант, рассматривали и Зеленый Луг.

Могли продавать сами, но доверились профессионалам и не прогадали

— Решение о продаже квартиры пришло к нам спонтанно. На разъезд была согласна и сестра. Конфликтных ситуаций у нас не возникало. Но все равно приходилось приспосабливаться и учитывать посторонние интересы пусть даже близких нам людей. Согласитесь, что на кухне должна быть одна хозяйка.



