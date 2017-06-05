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Госкомимущество оценило работу представителей государства на предприятиях
06.06.2017 11:26 — Новости Экономики | БДГ
Госкомитет по имуществу опубликовал результаты работы представителей государства на предприятиях, выставив им оценки.
«Согласно представленным отчетам о деятельности представителей государства в хозяйственных обществах и оценкам деятельности каждого представителя государства, выставленным органами, осуществляющими владельческий надзор, по установленным Госкомимуществом критериям, оценки представителей государства в разрезе органов, осуществляющих владельческий надзор, представлены в таблице», - говорится на
Там также отмечается, что общая сумма баллов 12-28 является подтверждением соответствия представителя государства предъявляемым к нему требованиям. Менее 12 баллов - порог, показывающий, что представитель государства требованиям не соответствует. Стоит отметить, что самые низкие баллы - за представителями государства на концерне «Беллесбумпром», Минсельхозпроде и Минобороны.
Отметим, что недавно Совет министров принял решение назначить
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Госкомитет по имуществу опубликовал результаты работы представителей государства на предприятиях, выставив им оценки.
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