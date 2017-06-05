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Минск и китайский Харбин связали железнодорожные перевозки
06.06.2017 11:15 — Новости Экономики | БДГ
Между северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян и Беларусью открыт грузовой железнодорожный маршрут, позволяющий сократить время перевозок почти на половину по сравнению с традиционным морским путем.
Первый грузовой состав уже отправился из столицы провинции Харбина в Минск. В пути он пробудет 16 дней, преодолев около 10 тыс. километров. Он везет 42 контейнера с текстильной и гигиенической продукцией. В будущем планируется также поставлять товары с высокой добавленной стоимостью, такие как электроника, сообщает
Маршрут должен стать частью экономического пояса Шелкового пути. В 2015 году уже были запущены маршруты грузовых перевозок из Харбина в немецкий Гамбург, в 2016-м - в российский Екатеринбург. По этим маршрутам уже было совершено 357 рейсов и перевезено более 18 тыс. контейнеров.
Напомним, что президент Беларуси
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Между северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян и Беларусью открыт грузовой железнодорожный маршрут, позволяющий сократить время перевозок почти на...
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