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Минск и китайский Харбин связали железнодорожные перевозки

06.06.2017 11:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Между северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян и Беларусью открыт грузовой железнодорожный маршрут, позволяющий сократить время перевозок почти на половину по сравнению с традиционным морским путем.

Первый грузовой состав уже отправился из столицы провинции Харбина в Минск. В пути он пробудет 16 дней, преодолев около 10 тыс. километров. Он везет 42 контейнера с текстильной и гигиенической продукцией. В будущем планируется также поставлять товары с высокой добавленной стоимостью, такие как электроника, сообщает «Синьхуа».

Маршрут должен стать частью экономического пояса Шелкового пути. В 2015 году уже были запущены маршруты грузовых перевозок из Харбина в немецкий Гамбург, в 2016-м - в российский Екатеринбург. По этим маршрутам уже было совершено 357 рейсов и перевезено более 18 тыс. контейнеров.

Напомним, что президент Беларуси совершил 13-16 мая рабочий визит в Китай для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Официальный Минск надеется в отношениях с Пекином подтянуть экономику политикой: нарастить инвестиции и уровень двусторонней торговли.

Глава государства 15 мая выступил на заседании круглого стола глав государств - участников форума и заявил, что глобальные инициативы "Один пояс и один путь" и "Сообщество единой судьбы", выдвинутые китайским лидером, являются глубокой объединительной философией международного сотрудничества

 
Теги: Минск
 
 
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Между северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян и Беларусью открыт грузовой железнодорожный маршрут, позволяющий сократить время перевозок почти на...

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