Минск и китайский Харбин связали железнодорожные перевозки

Между северо-восточной китайской провинцией Хэйлунцзян и Беларусью открыт грузовой железнодорожный маршрут, позволяющий сократить время перевозок почти на половину по сравнению с традиционным морским путем.

Первый грузовой состав уже отправился из столицы провинции Харбина в Минск. В пути он пробудет 16 дней, преодолев около 10 тыс. километров. Он везет 42 контейнера с текстильной и гигиенической продукцией. В будущем планируется также поставлять товары с высокой добавленной стоимостью, такие как электроника, сообщает «Синьхуа» .

Маршрут должен стать частью экономического пояса Шелкового пути. В 2015 году уже были запущены маршруты грузовых перевозок из Харбина в немецкий Гамбург, в 2016-м - в российский Екатеринбург. По этим маршрутам уже было совершено 357 рейсов и перевезено более 18 тыс. контейнеров.

Напомним, что президент Беларуси совершил 13-16 мая рабочий визит в Китай для участия в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Официальный Минск надеется в отношениях с Пекином подтянуть экономику политикой : нарастить инвестиции и уровень двусторонней торговли.