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Беларусь продлила на полгода лицензии на экспорт леса

06.06.2017 11:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 июн – Sputnik. Лицензирование экспорта из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза некоторых видов лесоматериалов продлено еще на полгода, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Беларусь продлила на полгода лицензии на экспорт леса
© Sputnik Александр Кряжев
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Там пояснили, что такое решение закреплено постановлением Совета министров Беларуси №414 от 2 июня текущего года. 

"Помимо требования о лицензировании экспорта лесоматериалов твердолиственных пород (дуба и ясеня), перечень лицензируемых видов пополнился лесоматериалами из клена и ольхи", – сообщили в пресс-службе.

Документ также исключает Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию из-под действия порядка лицензирования. Это связано с тем, что согласно нормам соглашений о свободной торговле Беларуси с данными странами предполагается неприменение сторонами количественных ограничений и мер, препятствующих или ограничивающих импорт/экспорт товаров между государствами-участниками, пояснили в пресс-службе правительства.

Теперь экспортеры должны получать разовую лицензию на заграничные поставки. Лицензии будет выдавать МАРТ по согласованию с концерном "Беллесбумпром". При этом между концерном и организацией-экспортером должно быть заключено соглашение об условиях поставок. В соглашении обязательно должна быть указана глубина их переработки.

Правительство поручило МИД Беларуси уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятом решении и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать Исполком СНГ о принятии постановления.

Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Исключением являются некоторые товарные коды, которыми классифицируются лесоматериалы из ольхи и твердолиственных пород с определенными видами отделки. Поскольку в их отношении данная мера ранее не применялась, лицензирование экспорта вводится через три месяца со дня официального опубликования данного документа.

 
Теги: Минск
 
 
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Лицензирование введено на новые виды лесоматериалов; Азербайджан, Грузия, Туркменистан и Сербия выведены из-под действия этой нормы.

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