Лукашенко о конкурентных производствах в Беларуси и России: Рынков на всех хватит

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит хорошие перспективы для развития производств, в том числе конкурентных, в Беларуси и России. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым.

«Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Поэтому вы на нас можете рассчитывать», — заявил глава государства.

«Вы должны знать, что вы приехали как к себе домой. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие. Не только потому, что заинтересованы в сотрудничестве с вами, а просто потому, что мы родные люди. И жить нам вместе долгие времена, — сказал президент. — Поэтому я всегда приветствую губернаторов, которые в свое время спасли наш союз Беларуси и России. Всегда с ними встречаюсь. Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем».

(Будет доплнено)