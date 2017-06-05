Нацбанк обещает эффективный надзор в сфере новых финансовых технологий

Национальный банк обеспечит реализацию лучшей международной практики в сфере банковского надзора за рисками, связанными с расширением использования дистанционных финансовых услуг.

Такая позиция НББ была озвучена в рамках XXX ежегодной конференции Группы банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы (Banking Supervisiors from Central and Eastern European Countries, BCSEE), которая прошла в Минске с 30 мая по 2 июня 2017 года. Национальный банк Республики Беларусь в 2017 году председательствует в Группе BCSEE.

"Стремительное развитие дистанционных технологий предоставления финансовых услуг банками вызывает необходимость соответствующей реакции со стороны банковского надзора с целью минимизации сопутствующих операционных и репутационных рисков. Мы должны принять меры, направленные на обеспечение безопасности денежных потоков в банковском секторе в новых условиях, и объединить усилия руководителей надзорных органов в противодействии этим вызовам нового времени", – подчеркнул зампред правления Национального банка Дмитрий Лапко.

В работе конференции приняли участие около 50 представителей надзорных органов из 23 европейских стран. Банковские надзорщики также обсудили актуальные вопросы внедрения новых подходов Базельского комитета к расчету величин кредитного и операционного рисков в составе стандарта Базель III, процедуру оценки качества активов банков.

Справка БДГ

Группа банковских надзорщиков стран Центральной и Восточной Европы создана в 1991 году. Национальный банк Республики Беларусь вошел в состав Группы в 1996 году.

Основными задачами Группы BCSEE являются поддержание тесного сотрудничества между надзорными органами стран Центральной и Восточной Европы, содействие во внедрении международных стандартов банковского надзора, обеспечение возможности обмена опытом в области методологии и практики банковского надзора и иной актуальной информацией, оказание помощи в проведении исследований, выполнении образовательных программ.