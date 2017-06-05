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ЕАБР выделил Беларусбанку кредитную линию на 40 млн долларов под торговое финансирование

06.06.2017 12:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Евразийский банк развития и Беларусбанк подписали соглашение на 40 млн долларов, предусматривающее финансирование внешнеторговых операций клиентов крупнейшего белорусского банка в странах ЕАБР.

Как сообщила пресс-служба ЕАБР, в соответствии с соглашением ЕАБР предоставит средства на пять лет. Финансирование в рамках линии может быть предоставлено на срок от трех до двенадцати месяцев. Сто процентов предоставляемого кредита будет направлено на финансирование экспортно-импортных сделок между странами ЕАБР. Финансирование может быть предоставлено в долларах, евро, тенге и российских рублях.

«Все средства, предназначенные для торгового финансирования, будут использоваться для поддержки экспортно-импортных операций, направленных на расширение взаимной торговли между государствами — участниками банка. При этом необходимо выделить особую роль торгового финансирования как действенного инструмента интеграции, в качестве краткосрочного, но сильного генератора взаимной торговли», — отметил управляющий директор ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев.

«Подписание соглашения будет способствовать развитию и росту объемов торгово-экономического сотрудничества между государствами — участниками ЕАБР. Мы как крупнейший банк Беларуси обладаем широкими возможностями для финансирования бизнеса. Соглашение с Евразийским банком развития предоставит новые возможности нашим корпоративным клиентам по осуществлению взаимной торговли с субъектами стран — участников ЕАБР, будет способствовать усилению интеграционного эффекта», — в свою очередь подчеркнул исполнительный директор Беларусбанка Виктор Перепелица.

 
 
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Как сообщила пресс-служба ЕАБР, в соответствии с соглашением ЕАБР предоставит средства на пять лет.

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