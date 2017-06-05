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Лукашенко: проблем не будет, если правительство России не начнет блокировать
06.06.2017 12:56 — Новости Экономики | БДГ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня на встрече с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым заявил о хороших перспективах для развития производств, в том числе конкурентных, в Беларуси и России.
"Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти", - сказал он, сообщили в
Говоря о создании совместных производств и сотрудничестве в других сферах он пообещал это сделать не хуже и дешевле, чем российские компании. «Если только отдельные люди у нас в российском правительстве не начнут блокировать, чтобы мы не шли на рынок… Вдруг цены упадут. Боимся там каким-то олигархам сократить прибыль. Если этого не будет, то мы всегда будем с вами работать и не иметь никаких проблем», - заверил президент.
Локомотивом развития сотрудничества между Беларусью и регионом он назвал усиление взаимодействия в промышленной сфере. При этом глава государства предложил специалистам с обеих сторон проанализировать ситуацию в связи с тем, что из-за низкой экономической эффективности приостановлено совместное производство продукции "Могилевлифтмаша".
Александр Лукашенко выказал готовность также поделиться опытом, технологиями в животноводстве, возделывании различных сельхозкультур, создании крупных молочно-товарных и зерносушильных комплексов, овощехранилищ, других объектов, поставлять в область широкий спектр сельхозтехники. В качестве перспективных направлений он назвал и сотрудничество в строительном секторе и ЖКХ, предложил использовать белорусский опыт и технологии и в организации производства картофельного крахмала. Кроме того, президент подчеркнул возможность сотрудничества в сфере поставок автобусов, троллейбусов, электробусов.
По его словам, Пензенская область может предложить Беларуси свои достижения в наукоемких отраслях промышленности, развитии аграрного комплекса с опорой на крупные фермерские хозяйства.
Напомним, что несмотря на то, что 11 апреля белорусская сторона,
Так, Белорусский Госстандарт
А президент Беларуси Александр Лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня на встрече с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым заявил о хороших перспективах для развития...
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