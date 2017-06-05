Лукашенко: проблем не будет, если правительство России не начнет блокировать

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 июня на встрече с губернатором Пензенской области России Иваном Белозерцевым заявил о хороших перспективах для развития производств, в том числе конкурентных, в Беларуси и России.

"Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти", - сказал он, сообщили в Администрации главы государства .

Говоря о создании совместных производств и сотрудничестве в других сферах он пообещал это сделать не хуже и дешевле, чем российские компании. «Если только отдельные люди у нас в российском правительстве не начнут блокировать, чтобы мы не шли на рынок… Вдруг цены упадут. Боимся там каким-то олигархам сократить прибыль. Если этого не будет, то мы всегда будем с вами работать и не иметь никаких проблем», - заверил президент.

Локомотивом развития сотрудничества между Беларусью и регионом он назвал усиление взаимодействия в промышленной сфере. При этом глава государства предложил специалистам с обеих сторон проанализировать ситуацию в связи с тем, что из-за низкой экономической эффективности приостановлено совместное производство продукции "Могилевлифтмаша".

Александр Лукашенко выказал готовность также поделиться опытом, технологиями в животноводстве, возделывании различных сельхозкультур, создании крупных молочно-товарных и зерносушильных комплексов, овощехранилищ, других объектов, поставлять в область широкий спектр сельхозтехники. В качестве перспективных направлений он назвал и сотрудничество в строительном секторе и ЖКХ, предложил использовать белорусский опыт и технологии и в организации производства картофельного крахмала. Кроме того, президент подчеркнул возможность сотрудничества в сфере поставок автобусов, троллейбусов, электробусов.

По его словам, Пензенская область может предложить Беларуси свои достижения в наукоемких отраслях промышленности, развитии аграрного комплекса с опорой на крупные фермерские хозяйства.

Напомним, что несмотря на то, что 11 апреля белорусская сторона, медлившая с подписанием Таможенного кодекса ЕАЭС, все же приняла документ , проблем в организации остается еще много.

Так, Белорусский Госстандарт угрожает Федеральной таможенной службе России (ФТС) ответными мерами за то, что та нарушает договоренности, не принимая сертификаты об оценке соответствия продукции требованиям единых техрегламентов Таможенного союза, выданные в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.