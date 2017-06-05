Милитаризация Калининградской области, соседство с Беларусью и Россией и использование белорусской территории для «агрессивных игр, направленных против Запада» — вызовы и угрозы, стоящие сегодня перед Литвой, по мнению ее президента Дали Грибаускайте. Об этом она заявила 5 июня в интервью телекомпании LRT перед своим визитом в Эстонию.



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— Эстония, как и Латвия, а также Польша для нас очень важны, так как это восточная граница НАТО, поэтому вызовы и угрозы — те же. Это — нахождение России и Беларуси у наших восточных границ. Конечно, это и милитаризация, которую мы наблюдаем в Калининграде, использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Среди них — и предстоящие военные учения [«Запад-2017»], — отметила Грибаускайте.

Учения «Запад-2017» пройдут в сентябре, в них планируется задействовать около 3000 российских военнослужащих и 280 единиц военной техники. Президент Литвы Даля Грибаускайте ранее заявляла, что российско-белорусские учения демонстрируют подготовку стран к войне с Западом.

В странах Балтии и Украине опасаются, что по окончании учений российские войска могут остаться в Беларуси. Министр обороны Беларуси Андрей Равков назвал подобные заявления «истерией отдельных «экспертов». Александр Лукашенко также заявил, что учения не несут угрозы, и пригласил на них наблюдателей НАТО.