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Юрий Дракохруст. Как Трамп меняет климат в мире

06.06.2017 13:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенного в 2015 году. На мой взгляд, решение печальное для судеб нашего мира, говоря высоким штилем.


Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио «Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY.

Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Оно таково не потому, что само по себе такое уж неудачное, а потому, что является звеном в гораздо более длинной цепочке подобных решений и заявлений главы США. Само по себе — ну какая такая беда случится миру в ближайшие годы? Да никакой по большому счету. Процедура выхода займет весь срок правления Трампа. Ну вызовет оно, а непременно вызовет, цепную реакцию — множество других стран, и гораздо более бедных, чем США, решат — ай, однова живем, раз уж сама Америка решила, что без грязных производств — никак, а мы что — самые дурные? Ну и понятно, что будет дальше. Но катастрофы не будет. В ближайшие 10-20-30 лет. А там... Как говаривал знаменитый английский экономист Джон Кейнс, в долгосрочном периоде все мы покойники. Но как бы период не оказался короче, чем кому-то кажется.

Некоторые склонны оценивать решение президента Трампа в контексте внутриполитической борьбы внутри США, мол, гнилые либералы во главе с Обамой выдумали всемирное потепление, чтобы отобрать работу у американских работяг. Однако с заявлениями о том, что существующее соглашение по климату нужно всему миру, что их страны не будут выходить из него, выступили не только главы государств Европы, но и Китай. К либерализму в стиле Обамы товарищи из Запретного города в Пекине не склонны.

Решение президента США представляется сомнительным главным образом потому, что оно — в одном русле с многими другими его решениями и планами. Стена на границе с Мексикой, ограничения на иммиграцию, разрыв соглашения о Транстихоокеанском сотрудничестве, категорическое требование к союзникам по НАТО увеличить военные расходы, сопровождаемое угрозой пересмотреть обязательства Америки в рамках альянса — все эти решения и планы на самом деле однотипны. Стены, стены, стены.

Кому-то может и нравится. Может даже и замечательно будет жить Америка, если все это станет реальностью. Но представляется, что вряд ли. И представляется с точки зрения, в первую очередь, исторической. Нет ничего нового под солнцем.

В свое время великие историки — англичанин Арнольд Тойнби и русский Лев Гумилев — разработали теории циклов развития цивилизаций и этносов. Согласно обеих теорий эти большие сообщества переживают подъем, расцвет, надлом, упадок и крах. При этом оба ученые примерно одинаково описывали характеристики, приметы надлома, декаданса, утраты драйва.

На подъеме, на пике цивилизации и этносы не отгораживаются от остального мира, а практикуют экспансию в той или иной форме. Не обязательно в виде военных захватов, но на подъеме для соответствующего сообщества нет границ, они преодолеваются торговлей, идеями, союзами, ну и войсками, случается. Ну а в фазе надлома происходит, как по нотам, все, что декларирует Трамп: границу поставим там, стену возведем здесь, кормить всяких дармоедов — самим мало. Как говаривал Остап Бендер, за каждый скормленный витамин я потребую массу мелких услуг.

Причем внутри ситуации декаданса, надлома все как бы и логично и правильно. Но во времена подъема почему-то рассматривались иные варианты, был план Маршалла, например, когда Америка после Второй мировой войны своими деньгами поднимала Европу из руин.

Так поднимала в своих интересах — скажет читатель. Да, безусловно. Но свои интересы Америка трактовала тогда иначе, шире, чем сейчас. План Маршалла не был беспроигрышной коммерческой инвестицией — а если бы не поднялась Европа благодаря этому плану, а если бы стала противовесом Америке, а если бы оклемавшуюся за американские деньги Германию вновь обуяла «тевтонская ярость», как это было дважды в ХХ веке, а если бы дивизии Сталина - «дяди Джо» — успели дойти до Ла Манша, пока Европа не поднимется? На самом деле в конце 40-х никаких гарантий, что всего этого не произойдет, не было и в помине. Но был драйв, была готовность рисковать ради великих целей. Сейчас ее нет.

И это в последнюю очередь в качестве претензии Дональду Трампу, мол, пришел поручик Ржевский и все опошлил. Да нет. Трамп — симптом, знак, «мене тэкел фарэс», написанные на стене.

Кстати, те же описания Тойнби и Гумилева не предусматривают монотонность процессов упадка, как и исторические ряды, на которых они основаны. История Византийской империи развивалась пульсациями, легионы императора Юстиниана вернули почти всю былую империю, дошли до Испании, вернули Италию, ну а потом... А потом по тренду — вниз. Хотя и позднее — когда, казалось, что империя мертва, появлялся какой-нибудь Василий Болгаробойца, который наносил чувствительные удары и демонстрировал, что империя еще кое-что может.

Так и с Трампом — не исключено, что после него появится некий новый Кеннеди или Рейган, который покажет миру, что Америку рано хоронить.

Ну и вообще — что значит хоронить? В XIX веке над Британской империей не заходило солнце, она раскинулась на полмира. Сейчас — скромный остров, да еще и после Брекзита. Плохо там жить? Да нет — хорошо. Арифметически так и лучше, чем в XIX веке, люди живут богаче, лучше, чем тогда. А солнышко-то зашло. И не только географически.

Ну а в смысле величия, которое кто-то собирался again… Да какое уж тут величие? Швейцария или Норвегия — очень уютные для жизни и богатые страны. Великими никто их не называл и не назовет. И никто, кстати, им ничего не должен, никакой глобальной миссии у них нет.

Америка станет такой уже при Трампе или его президентство задаст движение в этом направлении? Ну может для кого-нибудь это и повод для радости.

Хотя на самом деле особо радоваться не стоит даже адептам «русского мира». Ведь Россия Владимира Украинобойцы — такая же страна на снижающемся тренде, как в свое время Византия. Нет, врезать соседям она еще вполне в силах, что-то вернуть, тряхнуть стариной, вспомнить времена, когда она была по сути от Гаваны до Ханоя. Но реально вернуть то, что было — нет. Так не бывало раньше, динамика ВВП и народонаселения РФ исключает такую возможность.

Если Америка отказывается от роли лидера мира, то это не значит, что ее никто не займет. Как раз наоборот, история подсказывает, что непременно займет. И ясно кто — Китай. Не сразу, не завтра. Но в этом веке. А возможно и быстрее, чем многим кажется.

В этом смысле усилия белорусской власти, подчас неуклюжие, подружится с Пекином — в стратегическом смысле, возможно, шаги в правильном направлении. И дело не в какой-то особой эффективности конкретных совместных с Поднебесной экономических проектов. Тут пока все очень скромно.

Но если Америка раздумала быть мировым лидером, то «свято место» пусто не будет. Так устроен мир. И есть основания считать, что займут его не ЕС и не Россия. С будущим хозяином мира и правда имеет смысл подружиться загодя.

— Ну что уж так мрачно? — возразит иной читатель. — Может же быть и многополярный мир, не на одной Америке (или в будущем — Китае) свет клином сошелся.

Может такое быть. Звучит красиво, по крайней мере. Но исторический опыт подсказывает, что красивый многополярный мир в прошлом был миром войн. И больших. Баланс никогда не был неизменным, полюсы все время мерились силами, кто из них «полюснее».

Ну а потом наступал Pax — Romana, Britanica, Americana. На очереди — Pax China. Как сказал Мао Цзедун 60 лет назад на совещании коммунистических партий в Москве: «Ветер с востока довлеет над ветром с запада».

И это «климатическое» изменение куда важнее решения президента Трампа по договору о климате, точнее, это решение хорошо укладывается в формулу «великого кормчего».

Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции TUT.BY.

 
 
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Если Америка отказывается от роли лидера мира, то это не значит, что ее никто не займет. Как раз наоборот, история подсказывает, что непременно займет.

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