Лукашенко рассказал, чем молдаване похожи на белорусов

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Беларуси рады встречать гостей из братской Молдовы, и Кишинев всегда может рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого к сотрудничеству по всем направлениям партнера, заявил Александр Лукашенко.



© Sputnik/ Карина Дементьева Молдавское подворье

"Это теплый край, и не только потому, что теплый климат, а потому что там хорошие люди, чем-то похожие на трудолюбивых белорусов", — сказал белорусский лидер на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

Советский опыт

Лукашенко и Филип обсудили возможность выхода Молдовы на белорусский рынок и другие аспекты экономического сотрудничества двух стран.

По словам Лукашенко, Беларусь готова делиться с Молдовой своими наработками и опытом, как и в прежние советские времена. "Мы начинали вместе развиваться, создавали совместные предприятия, не видели никаких препятствий. Это способствовало нормальному функционированию, даже выживанию наших государств. Я думаю, нам ни в коем случае нельзя это потерять", — отметил президент.

Президент считает возможным расширять создание в Беларуси совместных с Модовой предприятий, в том числе, по выпуску детского питания, соков, которые можно затем поставлять и на другие рынки.

Молдавская поддержка

Глава государства поблагодарил за ту помощь и содействие, которые молдавская сторона оказывает нам на западном направлении: "Молдоване действительно по-братски относятся к нашим проблемам и нас поддерживают, пытаются растолковать некоторым рьяным политикам в Европе, что такое Беларусь и какая у нас политика", — констатировал президент.

Глава государства заявил, что Молдова может рассчитывать на Беларусь: "Мы всегда были и будем надежными для вас партнерами".

Благодарность Кишинева

В свою очередь Павел Филип сказал, что отношения между двумя государствами достигли высокого уровня. "В те моменты, когда нам было тяжело, Беларусь очень открыто, искренне и по-дружески протянула руку помощи, например, несколько лет назад, когда у нас возникали определенные проблемы с некоторыми рынками в странах СНГ. Мы это не забудем и будем делать все возможное, чтобы эти хорошие отношения продолжались", — заявил он.

Он констатировал, что после небольшого спада в торгово-экономических отношениях в минувшем году, уже в первом квартале 2017-го наметилась динамика их подъема. Павел Филип считает важным и инвестиционное сотрудничество — в Молдове больше 87 предприятий с белорусским капиталом.

Премьер-министр напомнил, что в Молдове начата сборка белорусских троллейбусов, действует сборочное производство тракторов. При этом глава правительства отметил, что в стране высоко ценят белорусскую технику, соотношение "цена-качество" которой оптимально.

Бизнес и культура

Премьер-министр Молдавии Павел Филип, который 6-7 июня совершает официальный визит, как ожидается, примет участие в работе бизнес-форума и Днях молдавской культуры. Он также посетил выставку Белагро-2017, которая сегодня открылась под Минском.

В состав молдавской делегации помимо главы правительства вошли вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, руководитель Минкультуры Моника Бабук, глава АТО (автономного территориального образования) Гагаузия Ирина Влах, вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий, замглавы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Сергей Букэтару, замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности Юрий Ушурелу.