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Заяц призвал не драматизировать продовольственный конфликт с Россией и похвалил молочников
06.06.2017 15:14 — Новости Экономики | Tut.by
Беларуси не стоит драматизировать
«Идут переговоры, все продается, на складах больших запасов продукции нет», — отметил Заяц.
Министр подчеркнул, что Беларусь продолжает активно осваивать экспорт в третьи страны. В частности, за прошлый год в Китай белорусские производители продали молочной продукции на 3,1 млн долларов, а за четыре месяца нынешнего года — уже на 5,6 млн. На китайском рынке аттестовано 34 белорусских молочных предприятия.
Заяц напомнил, что избыточные мощности Беларуси по молоку составляют около 60%, в день Беларусь продает 11 тысяч тонн молокопродуктов, причем на тонне сухого молока страна зарабатывает 540 долларов, на тонне сыра — 1390 долларов.
По сравнению с прошлым годом белорусские молокопереработчики увеличили рентабельность производства в два раза и заработали 130,5 млн рублей чистой прибыли, хотя за четыре месяца прошлого года имели убыток 3,5 млн руб, сообщил министр.
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"Идут переговоры, все продается, на складах больших запасов продукции нет", - отметил Заяц.
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