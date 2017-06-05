Заяц: мы вышли из нищенской страны и теперь лидеры в мире

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц убежден, что АПК республики закончит этот год успешно.

По его данным, на сегодняшний день чистая прибыль Белорусского АПК составила 194 миллиона долларов, тогда как годом ранее чистый убыток составлял три миллиона долларов. В республике увеличивается объем производства молока, мяса, птицы — причем не за счет наращивания поголовья скота и дойного стада, а за счет применения интенсивных технологий.

"Выйти из такой нищенской страны и за короткий период времени занять лидирующие позиции по многим факторам в мире — это многого стоит. У нас есть уверенность, что текущий год тоже закончим успешно", — сказал министр во вторник журналистам в Минске в рамках открытия международной выставки "Белагро-2017".

Он отметил, что принятая в Беларуси стратегия вывода АПК из сложного финансового положения работает.

Кроме того, добавил глава аграрного ведомства, за счет роста производительности труда удалось поднять зарплаты в сельхозпредприятиях, изменилась и экономика перерабатывающей отрасли.

Заяц также констатировал, что несмотря на сложности с отправкой белорусского продовольствия в рынок, в целом экспорт идет успешно.

Так, за минувший год Беларусь экспортировала продовольствия на 4,2 миллиарда долларов, что на 2% больше по сравнению с 2015 годом. За четыре месяца этого года такие тенденции удалось сохранить.

"За 2011-2015 годы бюджетная поддержка АПК составила 8,3 миллиарда долларов, а валютная выручка за этот же период — 25 миллиардов долларов. То есть мы видим, что деньги государства работают. Это мощный бизнес, и в него надо больше вкладывать", — сказал он.