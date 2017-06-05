Молдова и впредь может рассчитывать на Беларусь как на надежного и открытого к сотрудничеству по всем направлениям партнера, заявил Александр Лукашенко 6 июня на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента

По мнению, Лукашенко молдоване «чем-то похожие на трудолюбивых белорусов».

— Во время недавней встречи с президентом Молдовы я говорил о том, что в самые трудные времена, как бы ни было нам сложно, мы никогда от вас не закрывались. Делали все для того, чтобы вы могли работать на белорусском рынке, а с него — хотите на евразийский рынок, хотите на восток.

По словам Лукашенко, Беларусь и впредь будет придерживаться такой политики по отношению к Молдове. Президент поблагодарил молдовского премьер-министра за помощь на европейском направлении.

— Молдоване действительно по-братски относятся к нашим проблемам и нас поддерживают, пытаются растолковать некоторым рьяным политикам в Европе, что такое Беларусь и какая у нас политика.

По словам Лукашенко, Беларусь готова делиться с Молдовой своими наработками и опытом, как и в прежние советские времена. Глава государства также заметил, что если молдовские компании и в дальнейшем будут придерживаться линии на качество, то будут присутствовать на белорусском рынке.



Фото: пресс-служба президента

Президент считает возможным расширять создание в Беларуси совместные производства по выпуску детского питания, соков, которые можно затем поставлять и на другие рынки.

В свою очередь Павел Филип сказал, что отношения между двумя государствами достигли высокого уровня. «В те моменты, когда нам было тяжело, Беларусь очень открыто, искренне и по-дружески протянула руку помощи, например, несколько лет назад, когда у нас возникали определенные проблемы с некоторыми рынками в странах СНГ. Мы это не забудем и будем делать все возможное, чтобы эти хорошие отношения продолжались», — заявил он.