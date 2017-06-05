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МИД Беларуси вызвал посла Литвы из-за высказываний Грибаускайте
06.06.2017 19:51 — Новости Экономики | Tut.by
Посла Литвы 6 июня вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси в связи с высказываниями президента Дали Грибаускайте в интервью телекомпании LRT. Белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Беларуси в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст главы литовского государства, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Особо было отмечено, что использованная президентом Литвы лексика, включая слова „агрессивные игры“, является оскорблением для нашей страны, ведущей миролюбивую политику, вносящей реальный и общепризнанный вклад в дело укрепления безопасности нашего региона», — отметили в МИД.
В ведомстве считают: такие заявления делаются не для укрепления безопасности в регионе, а чтобы повысить свою узнаваемость среди партнеров по НАТО и популярность у избирателей.
«Очень странно, что подобная риторика звучит из уст президента страны, дружественные отношения с которой скреплены белорусско-литовским „Договором о добрососедстве и сотрудничестве“, подписанным и действующим уже более 20 лет. Внимание посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре — добрососедство, ведь соседей, как известно не выбирают — их дает Бог», — заявили в министерстве.
5 июня в интервью телекомпании LRT президент Литвы Даля Грибаускайте
— Эстония, как и Латвия, а также Польша для нас очень важны, так как это восточная граница НАТО, поэтому вызовы и угрозы — те же. Это — нахождение России и Беларуси у наших восточных границ. Конечно, это и милитаризация, которую мы наблюдаем в Калининграде, использование территории Беларуси для различных экспериментов и агрессивных игр, направленных против Запада. Среди них — и предстоящие военные учения ["Запад-2017"], — отметила Грибаускайте.
Ранее Грибаускайте назвала намеченные на сентябрь белорусско-российские учения «Запад-2017» демонстрацией подготовки стран к войне с Западом.
В Украине и странах Балтии опасаются, что российские военные останутся на территории Беларуси после окончания учений. Белорусская сторона не раз заявляла, что учения не несут ни для кого угрозы.
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"Использованная президентом Литвы лексика, включая слова "агрессивные игры", является оскорблением для нашей страны", - отметили в МИД.
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