«Саша, мясо неси», — перекрикивая народные коллективы, обращается к своему напарнику за мангалом продавец шашлыков из фирменной палатки одного из мясокомбинатов. Тех, кому перед вторым блюдом хочется первого, по-соседству предлагают отведать ухи. В таком антураже под коровье мычание и пение петухов на выставке «Белагро» рассчитывают заключить десятки контрактов на миллионы долларов. По крайней мере, в прошлом году получилось.

6 июня в Щомыслице в трех километрах от Минска открыли ежегодную сельскохозяйственную выставку.





— За 2011−2015 годы из бюджета на поддержку АПК было выделено 8,3 миллиарда долларов. А валютная выручка за эти годы составила 25 миллиардов. Это очень мощный бизнес. И те деньги, которые вложены, работают на государство, — сказал министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц.

По его словам, принцип успеха аграрной отрасли прост: «чтобы получить большую отдачу, нужно больше вкладывать». Правда, министр уточнил, что тратить деньги нужно разумно и рационально. А выставка — это своеобразный отчет, на что потратили государственные средства.





На открытие «Белагро» приехал практически весь топ-менеджмент белорусского правительства вместе с премьером Андреем Кобяковым и профильными министрами.

— Выставка служит поводом оценить свои позиции, посмотреть на достижения друзей, соперников и конкурентов и сделать для себя соответствующие выводы, — сделал напутствие участникам премьер-министр Андрей Кобяков.





Своими достижениями аграрного хозяйства в Беларусь приехали похвастаться около 50 компаний из 25 стран. В качестве почетного гостя в этом году — Молдова. Делегацию возглавляет премьер-министр страны Михаил Филип.

После официальных речей и разрезания красной ленточки, руководителям белорусского и молдавского правительства девушки в национальных костюмах преподнесли каравай. Ведущие решили разбавить протокольную процедуру речью, полной символизма. Оказалось, что этот хлеб наполнен «солью земли», а также «любовью, мозолями и потом» белорусских аграриев.





Вместе с руководством белорусского Совмина и премьер-министром Молдовы на официальное открытие приехала и заслуженная артистка Анжелика Агурбаш.

Некоторые подумали, что она снова сошлась со своим бывшим мужем — российским «колбасным королем» Николаем Агурбашем. Потому и приехала на аграрную выставку. Но нет. Артистку просто пригласили петь ее коронную «Белую Русь».





А потом есть и пить. На белорусских стендах наливали молоко и кефир, на грузинских и молдавских — вино и шампанское.

— Что вам больше всего понравилось, — спросили журналисты премьера Андрея Кобякова после дегустации на молдавском стенде.

— Фрукты, — ответил глава правительства.





По заключенным по итогам выставки контрактам, можно будет понять, что из белорусского больше любят иностранцы.

Министр Леонид Заяц отчитался, что за четыре месяца 2017-го Беларусь увеличила выручку от экспорта на 18 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Выручка получилась 776 миллионов долларов, а чистая прибыль — 194 миллиона. И это притом, что в прошлом году первый квартал закрыли с убытком в три миллиона долларов.





Ситуацию с поставками белорусской молочки в Россию Леонид Заяц призвал не драматизировать. Министр заверил, что сейчас «идут переговоры и все продается». И параллельно идет поиск новых рынков. В качестве доказательства он привел опыт работы с Китаем. По сравнению с прошлым годом поставки туда сухого молока выросли в полтора раза.





Вообще отечественный агропром делает куда больше, чем могут съесть белорусы. Излишки молока доходят до 60%, мяса — до 30%.

— В день мы продаем на экспорт 11 тонн молокопродуктов и тысячу тонн мяса, — похвастался Леонид Заяц. — Это значит, что ежедневно мы получаем 12 миллионов долларов валютной выручки.

На каждой тонне проданного за границу сыра наши предприятия зарабатывают 1390 долларов, сухого молока — 540, говядины — 350 условных единиц.





Белорусскую говядину уже с середины июня начнут массово закупать китайцы. Как раз сейчас контролеры из Поднебесной инспектируют наши заводы и фермы. На очереди — сертификация бройлерных птицефабрик.

Китайцев на открытии выставки не было. Зато были африканцы. Министр промышленности Виталий Вовк показывал им белорусские тракторы, а министр сельского хозяйства Леонид Заяц — то, что получится после того, как вспахать ими поля.





— Это сотрудничество на перспективу. У них не хватает технологий, и в конечном итоге — продуктов питания. Очень много в Африке людей еще голодает. И мы готовы протянуть им руку помощи и адаптировать свой опыт на их континенте, — поделился перспективами сотрудничества с новыми партнерами Леонид Заяц.

На уличных стендах показывают новую белорусскую технику и вычищенных до блеска коров, свиней, лошадей и прочую живность. Их можно трогать, поэтому получается почти контактный зоопарк.













В павильонах показывают готовую продукцию и дают попробовать.

Мясокомбинаты придерживаются старой традиции: создают из своей продукции арт-объекты. Одно из предприятий в этом году соорудило избушку Бабы Яги на курьих ножках. Возможно, таким образом автор хотел намекнуть на сказочный вкус.



