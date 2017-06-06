Шумченко обиделся на узбекских ИП, демпингующих на белорусском рынке

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Лидер республиканского общественного объединения предпринимателей "Перспектива" Анатолий Шумченко констатирует нарушения белорусского законодательства узбекскими предпринимателями, которые работают в республике без соблюдения норм о предоставлении документов на товар и применении кассового оборудования.



© Sputnik / Виктор Толочко Власти не поддержали "народный проект указа" ИП

В Беларуси с 1 января 2016 года вступил в силу указ президента №222, который вводит обязательное предоставление предпринимателями сертификатов и сопроводительных документов на товары, ввезенные в республику из-за пределов Евразийского экономического союза. Также по нормам белорусского законодательства ИП, работающие в магазинах, обязаны использовать кассовое оборудование. Узбекистан в состав ЕАЭС не входит.

В своем аккаунте в Facebook Шумченко приводит обращение ИП из Речицы Гомельской области, которые жалуются на системные нарушения правил торговли со стороны узбекских ИП. "На большинстве продаваемого товара отсутствует маркировка с информацией о продукции, в том числе и на детский товар, где даже нет бирок по составу и прочее. Системные нарушения и их масштаб поражаем своим большим размером", — отмечает Шумченко в примечании к обращению, которое подписали 179 человек. Он подчеркивает, что речь идет о торговле трикотажем и готовой одеждой в магазине, владельцами которого являются "гости из Узбекистана".

"Хочется отметить, что за подобные нарушение некоторое время назад власти страны поставили на уши весь бизнес, подведя его тем самым к акциям протеста. Сегодня ИП Беларуси выполняют правила маркировки товаров, но вот гостям Узбекистана, видимо, закон не писан. Они работают по всей стране таким образом", — отмечает Шумченко.

Лидер ИП подчеркивает, что цены на узбекскую одежду в таких магазинах в два, а то и в два с половиной раза ниже, чем цены на рынках у белорусских ИП, они примерно отвечают уровню цен на оптовых рынках в Москве.

"Конечно, население довольно, только таким образом уничтожаем своих, которые исправно платят все платежи и выполняют условия. А это издержки, которые влияют на конечную цену товара. Лично я не верю, в честность бизнеса наших гостей из Средней Азии", — подчеркивает Шумченко.

Он также отмечает, что ИП уже обращались с этими вопросами к местным властям, однако никакого ответа не получили.

"Сеть торговли бизнесменов из средней Азии уже охватила десятки городов Беларуси. Подобную "недобросовестную" конкуренцию наши ИП не выдерживают. "Перспектива" будет решать этот вопрос. Я намерен положить на стол министрам образцы продукции и спросить, это и есть равные условия бизнеса, о которых говорил Лукашенко и его правительство, когда полностью переформатировали бизнес ИП, обложив его дополнительными процедурами и издержками", — говорится в публикации лидера белорусских ИП.