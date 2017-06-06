Китайские бизнесмены рассказали, как хотят потратить 1 миллиард долларов инвестиций в Беларусь

Китайские корпорации хотят вместе с белорусскими партнерами заработать деньги и внести вклад в развитие двух стран. Об этом TUT.BY рассказали президент корпорации DRex Дай Шивей и президент Xinrongji Holding Group Ниан Йонган.



На фото: слева президент корпорации DRex Дай Шивей, справа - президент Xinrongji Holding Group Ниан Йонган. Фото: TUT.BY

«Это мой третий визит в Беларусь и каждый раз мы чувствуем, как меняется ситуация, и с каждой поездкой наш интерес растет. Особенно это связано с тем, что мы видим улучшение атмосферы сотрудничества между странами, основывающееся на хороших отношениях между лидерами наших стран. Основная сфера интересов нашей корпорации — инвестирование средств в производство молочной продукции. Мы хотим создать в Беларуси крупное предприятие», — сообщил президент корпорации DRex Дай Шивей.

«Это наш крупнейший инвестор и основываясь на его финансовой поддержке мы уже начали работу и скорость нас устраивает», — признался партнер Шивея президент Xinrongji Holding Group Ниан Йонган

Ниан Йонган рассказал, что в Беларусь он приехал во второй раз: «Я здесь уже три дня и убедился, какая прекрасная у вас страна».

По его словам, сумма планируемых инвестиций — 1 миллиард долларов, а условия и направления будут обсуждаться.

«Беларусь занимает важное место в инициативе „Один пояс — один путь“, у вас создан „Великий камень“, предлагающий большие преференции. Основное направление наших двух предприятий — мясомолочное производство, туризм, финансы. Мой партнер — известный предприниматель в сфере мясомолочной продукции. Его компания имеет большой вес в Китае. Используя новые технологии мы хотим представить на китайском рынке белорусскую продукцию. Мы хотим вместе с белорусскими партнерами заработать деньги и внести вклад в развитие двух стран», — рассказал Йонган.

Спикеры отметили, что возможен вариант глубокой модернизации одного из существующих предприятий. Но есть и второй вариант — строить новое.

«Мы будем с нескольких сторон подходить к принятию решения. Начинаем обычно с торговли, потом начинаем инвестировать и расширять производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Есть планы и продвижения продукции в третьи страны», — отметил Дай Шивей.

Как ранее сообщалось, Минсельхозпрод Беларуси в мае подписал протокол о намерениях с китайской корпорацией DRex о прямых инвестициях в сельскохозяйственный сектор Беларуси на сумму 1 миллиард долларов.

Корпорация намерена инвестировать в развитие молочного сектора нашей страны, а в частности, в строительство молочно-товарных комплексов и модернизацию перерабатывающих предприятий.

В первом квартале текущего года Беларуси удалось нарастить экспорт сельхозпродукции в Китай в 1,5 раза и выйти на сумму 4,2 миллиона долларов. Подписанные в мае контракты позволят нарастить объем экспорта в Поднебесную до 15 миллионов долларов до конца текущего года, рассчитывают в министерстве.