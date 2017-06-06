Кобяков перечислил успешные совместные проекты с Молдовой

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков считает успешными проекты, которые республика реализует с Молдовой.



© Sputnik Мирослав Ротарь Лукашенко рассказал, чем молдаване похожи на белорусов

Глава белорусского правительства встретился со своим молдавским коллегой Павлом Филипом, который во вторник прибыл в Беларусь с визитом. Кобяков и Филип провели переговоры в узком и расширенном составе, а также вместе приняли участие в открытии международной специализированной выставки "Белагро-2017" в поселке Щомыслица под Минском.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства, в ходе переговоров Кобяков отметил, что Беларусь ценит конструктивный и деловой подход молдавской стороны в развитии двусторонних отношений. С момента прошлогодней встречи глав правительств двух стран многое удалось сделать, и результаты очевидны.

На переговорах в расширенном составе Кобяков отметил, что Беларусь заинтересована в увеличении товарооборота с Молдовой до 400 миллионов долларов.

"Мы заметно улучшили ситуацию в двусторонней торговле, но пока тот максимум, который был в 2014 году — 400 миллионов долларов — нами не достигнут. Поэтому в ближайшее время нужно этой цифры достичь. У нас есть потенциал для лучших показателей", — отметил Кобяков.

В свою очередь премьер-министр Молдовы отметил, что страны строят отношения на принципах прозрачности и предсказуемости. "Хотел бы сказать, что рассматриваю сотрудничество между Беларусью и Молдовой как образец конструктивных отношений, которые основываются на взаимоуважении. Необходимо отметить, что наши отношения строятся на принципах прозрачности и предсказуемости", — отметил Филип.

Строительство и АПК

Кобяков обратил внимание, что Беларусь и Молдова активизировали взаимодействие в строительной отрасли. Сейчас профильные ведомства двух стран готовят к подписанию программу сотрудничества до конца 2018 года. В ней содержатся конкретные мероприятия в области проектирования и возведения энергоэффективных жилых и производственных зданий, объектов социальной инфраструктуры.

Кобяков назвал перспективным считает сотрудничество стран в дорожном строительстве.

Особое внимание в Беларуси и Молдове уделяется развитию сельского хозяйства. "Разница климатических условий обеспечивает взаимодополняемость наших сельхозотраслей, возможность объединить их потенциал для получения максимальной отдачи от нашего сотрудничества", — считает белорусский премьер.

Сборочные СП — под личным контролем

Важным компонентом торгово-экономического взаимодействия стран стало кооперационное сотрудничество. В Молдове действуют совместные сборочные производства троллейбусов, обычных и садово-виноградарских тракторов.

"Мы считаем актуальным не только расширение гаммы производимой тракторной техники, но и организацию в Молдове производства навесного и прицепного оборудования. Начало сборки в Кишиневе беспроводных троллейбусов рассматриваем как принципиально новый этап кооперационного взаимодействия", — сказал Кобяков.

Он выразил надежду, что молдавская сторона будет и далее делать все возможное для сохранения и расширения кооперационных проектов.

Отдельно белорусский премьер выделил проект сборочного производства белорусских автобусов МАЗ в Кишиневе. Кобяков попросил Павла Филипа взять реализацию этого проекта на личный контроль.

Позднее, подводя в беседе с журналистами итоги переговоров, Кобяков отметил, что Беларусь рассчитывает на открытие сборочного производства автобусов МАЗ в Кишиневе.

"Основная подготовительная работа сторонами проведена. Рассчитываем, что в этом году мы запустим этот проект. Активизирована работа по сотрудничеству в строительной отрасли. Еще одно важное направление — дорожное строительство. Имеется реальный интерес к совместной реализации проектов совершенствования дорожной инфраструктуры в Молдове, включая создание белорусско-молдавского консорциума", — сказал он.

По словам Кобякова, в сельскохозяйственной отрасли высокий взаимный интерес имеет сотрудничество в области молочно-товарного производства и животноводства.

"Это сфера, где у Беларуси наработан богатый передовой опыт, а Молдова заинтересована в его применении на собственной территории. Перспективы широкие: от проведения научно-селекционной работы и поставок биоматериалов, до создания высокотехнологичных животноводческих комплексов и подготовки профессиональных кадров", — подчеркнул он.

Гуманитарная сфера

В пресс-службе правительства рассказали, что в ходе переговоров Кобяков и Филип констатировали динамичное развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.

Так, во вторник открылись Дни культуры Молдовы в Беларуси. Расширяется взаимодействие по линии образования, ряд высших учебных заведений двух стран готовят к подписанию договоры о сотрудничестве.

Беларусь и Молдова уже готовятся к празднованию 25-летия со дня установления дипотношений.

Кобяков выразил признательность министерству культуры Молдовы и городским властям Кишинева за содействие в подготовительной работе по установке в молдавской столице памятника белорусскому первопечатнику Франциску Скорине, напомнив, что в этом году отмечается 500-летие белорусского книгопечатания.

"Открытие памятника Франциску Скорине, а также создание документального фильма о белорусско-молдавских связях — это достойный вклад наших стран в организацию юбилейных мероприятий", — отметил глава белорусского правительства.

Филип в свою очередь поблагодарил за приглашение посетить Беларусь и обсудить развитие двустороннего сотрудничества.

Подписали документы

По итогам встречи подписан ряд двусторонних документов. В частности, это:

соглашение между Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь и Министерством юстиции Республики Молдова в сфере судебно-экспертной деятельности;

протокол 18-го заседания Межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству;

программа сотрудничества между Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерством регионального развития и строительства Республики Молдова на 2017 — 2018 гг.;

план совместных мероприятий в сфере культуры между Республикой Беларусь и Республикой Молдова на 2017 — 2019 гг.;

план мероприятий на 2018 — 2020 гг. по выполнению Соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Могилевским облисполкомом и Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия Республики Молдова от 1 февраля 2000 года.