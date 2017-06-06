Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня превысили $5,2 млрд

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ на 1 июня 2017 года, по предварительным данным, составили 5 миллиардов 238,9 миллионов долларов, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка.



© Sputnik Наталья Селиверстова Миссия МВФ приехала в Минск

За май 2017 года золотовалютные резервы увеличились на 130,2 миллионов долларов (на 2,5%) после роста в апреле на 92,6 миллионов долларов (на 1,8%). По итогам января — мая 2017 года резервы выросли на 311,7 миллионов долларов или на 6,3%.

ЗВР Беларуси, рассчитанные по национальным стандартам, на 1 июня составил 5 миллиардов 604,1 миллионов долларов и снизились за май на 68,4 миллионов долларов или на 1,2%. При этом в апреле отмечался их рост на 263,4 миллионов долларов или на 4,9%.

За январь — май резервы в национальном определении выросли на 419,1 миллионов долларов США или на 8,1%.

Как пояснили в Нацбанке, росту ЗВР в мае способствовали поступление средств от продажи Нацбанком валютным гособлигаций, покупка регулятором валюты на биржевых торгах, а также поступления в Беларусь нефтяных пошлин и рост стоимости монетарного золота.

Рост резервов сдерживали плановые расчеты правительства и Нацбанка по своим внешним и внутренним валютным долгам.

В 2016 году ЗВР Беларуси по стандартам МВФ выросли на 751,4 миллионов долларов или на 18% и составили 4 миллиарда 927,2 миллионов долларов на 1 января 2017 года.

В 2017 году, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, ЗВР должны показать прирост не менее чем на 500 миллионов долларов.