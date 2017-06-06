Вписались в матрицу. Золотовалютные резервы Беларуси превысили 5,2 млрд долларов

Золотовалютные резервы Беларуси в международном определении за май увеличились на 130,2 млн долларов и на 1 июня 2017 г., по предварительным данным, составили 5,239 млрд долларов в эквиваленте, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Таким образом страна выполнила требования, прописанные в матрице мер экономической политики . Согласно документу, ЗВР Беларуси на эту дату должны были составить не менее 5,2 млрд долларов (1,9 месяцев импорта). Беларусь в установленные параметры вписалась.

В мае темп прироста ЗВР ускорился до 2,5% после роста в апреле на 92,6 млн долларов, или на 1,8%. По итогам января — мая 2017 года прирост резервов составил 311,7 млн долларов (6,3%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 июня 2017 г. составил 5,604 млрд долларов, снизившись за май на 68,4 млн долларов (на 1,2%) после роста в апреле на 263,4 млн долларов (на 4,9%). За январь — май резервы в национальном определении выросли на 419,1 млн долларов (на 8,1%).

В Нацбанке отмечают, что увеличению золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи регулятором облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости монетарного золота.

«Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в международном определении увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%), до 4,927 млрд долларов, на 1 января 2017 года. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов. До 2020 года Нацбанк планирует нарастить золотовалютные резервы до 8−8,5 млрд долларов.