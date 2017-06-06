Беларусь и Молдова: старые песни о главном

Беларусь заинтересована в увеличении товарооборота с Молдовой до 400 млн долларов – максимального показателя взаимной торговли, который был достигнут в 2014 году.

Как заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 6 июня на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, в ближайшее время нужно этой цифры достичь. По его словам, есть потенциал и для лучших показателей, передает БелТА .

Накануне в Минске прошло заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По мнению белорусского премьера, она помогает контролировать реализацию договоренностей и искать новые точки роста для увеличения товарооборота.

Он отметил, что стороны активизировали взаимодействие в строительной отрасли, готовится к подписанию программа сотрудничества между профильными министерствами на 2017-2018 годы, где определены конкретные мероприятия в области проектирования и возведения энергоэффективных жилых и производственных зданий, объектов социальной инфраструктуры. Перспективным Андрей Кобяков назвал сотрудничество стран в дорожном строительстве, а также отметил взаимодополняемость сельхозотраслей двух стран из-за разницы климата.

Важным компонентом торгово-экономического взаимодействия стран стало кооперационное сотрудничество, заявил глава белорусского правительства. В Молдове действуют совместные сборочные производства троллейбусов, обычных и садово-виноградарских тракторов. Премьер назвал актуальным не только расширение гаммы производимой тракторной техники, но и организацию в Молдове производства навесного и прицепного оборудования. Начало сборки в Кишиневе беспроводных троллейбусов он охарактеризовал как принципиально новый этап кооперационного взаимодействия.

Отдельно Андрей Кобяков выделил проект сборочного производства белорусских автобусов МАЗ в Кишиневе и попросил Павла Филипа взять реализацию этого проекта на личный контроль. По его словам, динамично развивается сотрудничество в гуманитарной сфере, расширяется взаимодействие по линии образования, ряд высших учебных заведений двух стран готовят к подписанию договоры о сотрудничестве, стороны готовятся к празднованию 25-летия установления дипотношений.

Кроме того, 6 июня в Минске был подписан пакет документов о расширении белорусско-молдавского сотрудничества в различных сферах. Так, был подписан протокол заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий.

Минстройархитектуры Беларуси и Министерство регионального развития и строительства Молдовы подписали программу сотрудничества на 2017-2018 годы, а Госкомитет судебных экспертиз Беларуси и Министерство юстиции Молдовы заключили соглашение в сфере судебно-экспертной деятельности.

Также определен план совместных мероприятий в сфере культуры между Беларусью и Молдовой на 2017-2019 годы, план мероприятий на 2018-2020 годы по выполнению соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве между Могилевской областью и Гагаузией.

Андрей Кобяков выказал уверенность, что практическая реализация подписанных документов внесет значительный вклад в активизацию двухстороннего сотрудничества.