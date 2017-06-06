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Гуцериев рассказал, как строит калийный комбинат: С Божьей помощью и по распоряжению Лукашенко

07.06.2017 10:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Группа Михаила Гуцериева вложит в реализацию калийного проекта в Беларуси около 600 млн долларов, а 1,4 млрд — это китайское правительство. Об этом основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев рассказал в интервью РБК.

«Да, мы в Беларуси активны, строим огромный бизнес с Божьей помощью и по распоряжению главы Беларуси и белорусского правительства», — отметил он. Гуцериев получил месторождение в Любанском районе Минской области с запасами около 3 млрд т калия. Инвестором стал Китайский банк развития, который выделил кредитную линию на 1,44 млрд долларов на 14 лет со ставкой 4% годовых.

«Мы инвестируем, на 85% это китайские инвестиции, на 15% — наши. От общей суммы контракта в 2 млрд долларов мы должны положить свою часть (300 млн) и выплачивать все проценты», — уточнил Гуцериев.

— Мы начали строить — строит немецкая компания Herrenknecht вместе с еще одной немецкой компанией, они уже начали возводить шахту. Это уже не буровзрывной метод со взрывчаткой, которым сегодня, к сожалению, до сих пор пользуются у нас в России, а современные технологии. Мы используем 40-метровое долото, которое уже опробовано в Канаде. Мы непосредственно летали в Канаду, я работал на этом объекте, спускался на 800 м туда, в преисподнюю. Нам это понравилось, это новая технология XXI века! Они проходят за один день 3 метра. Думаю, в течение трех лет [обустроим месторождение], а весь объект целиком — за четыре года. У нас будет хорошее калийное производство, высокорентабельное, с низкими затратами и небольшой кредитной нагрузкой. При таком кредитовании объем производства несоизмеримо выше, чем у всех других действующих калийных компаний («Славкалий» планирует выпускать до 2 млн т калия ежегодно).

 
 
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Группа Михаила Гуцериева вложит в реализацию калийного проекта в Беларуси около 600 млн долларов, а 1,4 млрд - это китайское правительство. Об этом основатель группы...

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